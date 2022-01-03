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誠品書店攜手LISA LARSON推百款選物 台灣珍奶元素上身

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品書店與LISA LARSON攜手推出限定選品，蒐羅逾百種LISA LARSON限定商品。圖／誠品提供
誠品書店與LISA LARSON攜手推出限定選品，蒐羅逾百種LISA LARSON限定商品。圖／誠品提供

瑞典設計品牌「LISA LARSON」以各式手繪質感的貓咪、刺蝟、長頸鹿、北極熊等可愛動物為招牌設計，當中又以紅白條紋身體的貓咪「Mikey」更為人知，誠品書店與LISA LARSON攜手推出逾百款限定選品，融入書店設計元素，還有台灣限定的珍奶造型Mikey，無論是LISA LARSON品牌粉絲或是貓控，都可趁機蒐集一波。

誠品書店與LISA LARSON的限定選品，融入許多台灣元素，像是紅、黑、灰三色安全帽；珍奶造型的Mikey，奶茶色的身體加上珍珠點點的Mikey印在透明冷水瓶上；也結合誠品書店元素，將Mikey身體加上書本、文具，搖身一變成為愛閱讀的貓咪。即日起在全台誠品書店、誠品線上都可買得到。

另外像是日本品牌kontex柔軟觸感、快速吸水的純棉長巾，印上近100公分長的Mikey；台灣設計品牌murmur推出各式LISA LARSON圖騰包款，包括A4大小購物袋、附飲料杯套功能的網狀收納袋等，可摺疊收納方便攜帶；知音文創則將木質萬年曆製作成Mikey造型，還有音樂鈴、膠台與紙膠帶等，成為辦公桌上或書桌上的療癒風景。

日本雜貨品牌TONKACHI也有各種LISA LARSON選品，像是Mikey、刺蝟三兄弟造型地毯、腳踏墊；繽紛色彩的Mikey的可愛小包；還有Mikey造型瓷盤、玩偶、加濕器等多款限定選品。

日本雜貨品牌TONKACHI推出繽紛色彩搭配Mikey的可愛小包，誠品書店限定販售。圖／誠品提供
日本雜貨品牌TONKACHI推出繽紛色彩搭配Mikey的可愛小包，誠品書店限定販售。圖／誠品提供
台灣限定珍奶造型Mikey印在透明冷水瓶上。圖／誠品提供
台灣限定珍奶造型Mikey印在透明冷水瓶上。圖／誠品提供
知音文創，將木質萬年曆製作成Mikey造型，誠品書店限定販售。圖／誠品提供
知音文創，將木質萬年曆製作成Mikey造型，誠品書店限定販售。圖／誠品提供
台灣設計品牌murmur推出LISA LARSON造型A4尺寸購物袋等各種包款，誠品書店限定販售。圖／誠品提供
台灣設計品牌murmur推出LISA LARSON造型A4尺寸購物袋等各種包款，誠品書店限定販售。圖／誠品提供
誠品書店與LISA LARSON攜手推出限定選品，蒐羅逾百種LISA LARSON限定商品。圖／誠品提供
誠品書店與LISA LARSON攜手推出限定選品，蒐羅逾百種LISA LARSON限定商品。圖／誠品提供
結合書店元素的Mikey設計，可當夾鏈袋或筆袋。圖／誠品提供
結合書店元素的Mikey設計，可當夾鏈袋或筆袋。圖／誠品提供

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