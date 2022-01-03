鹿兒島地瓜的濃郁甜香！LeTAO新推「安納芋乳酪蛋糕」

來自日本的「小樽洋菓子舖（LeTAO）」本季選用來自鹿兒島的「安納芋」（安納地瓜），首度推出「安納芋雙層乳酪蛋糕」，帶來香甜滑順的自然風味。另外為呼應春節贈禮的需求， 同時也推出雙口味精選餅乾禮盒，2月6日前還可享買10送1的限時優惠。

本次新登場的「安納芋雙層乳酪蛋糕」，選用口感鬆棉的鹿兒島安納地瓜，加上奶油乳酪製成細緻的蛋糕底層，上層則選用馬斯卡乳酪製成的乳酪慕斯，擁有厚實濃郁的奶香與甘甜，地瓜的纖維也令蛋糕紮實綿滑，每份780元。小樽洋菓子舖店內也提供限量的內用切片蛋糕組合「經典雙味乳酪蛋糕盤」，以安納芋雙層乳酪切片蛋糕搭配原味或巧克力切片蛋糕各1，並搭配1杯北海道澤西牛乳霜淇淋，每套300元，另有經典三味蛋糕盤可供選擇，每套400元。

應景推出的「雙口味精選餅乾禮盒」內含有小樽色內通乳酪夾心餅乾、紅茶巧克力夾心餅乾，每盒700元，另外還將過去店內的「MlesnA蜜桃伯爵香氣紅茶」首度推出茶罐包裝，結合餅乾推出「LeTAO精裝禮盒」，每盒1,050元。針對年節送禮需求，即日起至2月6日期間，雙口味精選餅乾禮盒可享買10送1，任選3款經典雙層乳酪蛋糕系列，可獲得品牌保冷袋。