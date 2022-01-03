foodpanda訂閱制限時半價49元 限量福袋加碼抽iPhone

外送平台也推新春福袋，foodpanda精選一系列新春禮包，除了有7-ELEVEN 、全家便利商店、 OKmart以及小北百貨的高CP值虎年開運福袋，一鍵下單幫你送到家之外，pandamart熊貓超市亦推出限量「熊虎氣新春福袋」，袋袋附贈中獎率100%的「熊虎氣新春刮刮卡」，包含千元美食金、滿百折百、滿99元折50元等眾多折扣，總計將豪撒百萬美食金，更加碼祭出Gogoro、iPhone 13、Switch等多項實用大獎，讓用戶免出門就能開運試手氣，把大禮刮回家。

而看準農曆年前許多行業都相當繁忙，foodpanda體貼民眾頻繁使用外送需求，自1月4日至2月4日止，pandapro訂閱制月費推出限時半價49元優惠，可享外送免滿額免服務費、生鮮雜貨5%折扣、外帶自取享額外5%折扣，以及上千家餐廳專屬優惠等，此外更有四大超商消費滿300元折50元的超殺折扣，生活雜貨、麵包店、3C用品等精選商店全面8.8折，以及生鮮雜貨首購5折等優惠，讓民眾在購買民生用品同時，也能以更划算的價格入手福袋。美食的部分則祭出麥當勞蘋果派第2件5折、肯德基滿309元現折60元 、大苑子神仙奶茶買1送1等優惠，年前趕工也要輕鬆吃飽飽。