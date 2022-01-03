foodpanda訂閱制限時半價49元 限量福袋加碼抽iPhone
外送平台也推新春福袋，foodpanda精選一系列新春禮包，除了有7-ELEVEN 、全家便利商店、 OKmart以及小北百貨的高CP值虎年開運福袋，一鍵下單幫你送到家之外，pandamart熊貓超市亦推出限量「熊虎氣新春福袋」，袋袋附贈中獎率100%的「熊虎氣新春刮刮卡」，包含千元美食金、滿百折百、滿99元折50元等眾多折扣，總計將豪撒百萬美食金，更加碼祭出Gogoro、iPhone 13、Switch等多項實用大獎，讓用戶免出門就能開運試手氣，把大禮刮回家。
而看準農曆年前許多行業都相當繁忙，foodpanda體貼民眾頻繁使用外送需求，自1月4日至2月4日止，pandapro訂閱制月費推出限時半價49元優惠，可享外送免滿額免服務費、生鮮雜貨5%折扣、外帶自取享額外5%折扣，以及上千家餐廳專屬優惠等，此外更有四大超商消費滿300元折50元的超殺折扣，生活雜貨、麵包店、3C用品等精選商店全面8.8折，以及生鮮雜貨首購5折等優惠，讓民眾在購買民生用品同時，也能以更划算的價格入手福袋。美食的部分則祭出麥當勞蘋果派第2件5折、肯德基滿309元現折60元 、大苑子神仙奶茶買1送1等優惠，年前趕工也要輕鬆吃飽飽。
2021年底，foodpanda也公開年度熱門訂單排行，年度外送美食排行前3名分別為奶茶、甜不辣、鍋貼，奶茶更擠下去年冠軍甜不辣，首度成為年度熱門餐飲第1名；「餐點類型」則更貼近日常，以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行。而疫情也直接影響消費者點餐習慣，健康餐盒外送訂單年度成長超過2倍、生鮮雜貨外送更異軍突起，便利性及多元性成為消費者採購重點。而foodpanda統計，pandamart熊貓超市年度熱賣商品前3名分別是雞蛋、鮮奶及雞胸肉，皆為強調新鮮的冷藏食材，直接挑戰外送的運送時間，觀察門市訂單高峰都落在傍晚時分，推測是上班族於接近下班時便先行採買，到家即可開始料理，省下自行採購及等待外送到府的時間，顯見許多消費者已經習慣利用外送達成智慧選購、快速到貨的目的。
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