驚！日本美妝celvoke撤台灣市場 歌劇魅影結束實體通路

疫情以來人人外出口罩不離身，也連帶衝擊美妝市場，在2018年下半年插旗台灣市場、來自日本的天然有機美妝品牌「Celvoke」，今天發布將在4月底前退出台灣市場結束營業的公告，消息一出，讓品牌粉絲大呼傷心，但也有不少網民留言，該品牌的東西不錯、很好用，只是在專櫃的購買經驗並不好，教育訓練真的要加強。另外，以遮瑕、底妝聞名的「KRYOLAN歌劇魅影」也將在今年2月底撤出百貨實體通路，只留下品牌官網通路。

Celvoke在2016年創立，由日本一線女星石原聰美御用彩妝師菊地美香子擔任創意總監，品牌主打天然成分的有機美妝並以簡單洗練的包裝為特色，推出後在日本雜誌與日本彩妝市場都有高人氣，尤其受到喜愛有機保養美妝的櫻花妹喜愛。Celvoke在2018年9月由台灣麥姝代理進軍台灣美妝市場，全台首櫃就進駐百貨一級美妝戰區SOGO忠孝館。

但也許在台灣市場品牌聲量一直沒起色，百貨美妝主管談起該牌業績也是面有難色，Celvoke在2021年6月底忠孝SOGO實體專櫃撤櫃，購買通路僅剩Celvoke官網與新光三越美麗台、義享時尚廣場iGLAMOUR等複合美妝通路。今日台灣代理商則發出Celvoke結束營業公告訊息。

【Celvoke結束營業公告】 親愛的粉絲們，感謝一路以來對品牌的支持和喜愛！ 由於Celvoke日本總公司全球營運策略的調整，我們將陸續調整販售通路，並會於2022年4月30日正式結束台灣的營業，和大家告別。 關於Celvoke結束營業相關事項在此說明： *各通路結束營業日期： 新光三越Beauty Stage美麗台 台北南西三館/台中中港店/桃園新光影城 2022年2月28日 義享時尚廣場 iGLAMOUR 2022年4月30日 Celvoke台灣官方網站 2022年4月30日 *台灣官方網站會員權益： 2022年4月1日起停止受理新會員加入和會員點數累積。原有會員紅利點數可使用至2022年4月30日為止，若無法於指定期限內完成兌換，將視同放棄，敬請見諒。

以遮瑕、底妝聞名的「KRYOLAN歌劇魅影」將在今年2月底撤出百貨實體通路。圖／摘自歌劇魅影粉絲團