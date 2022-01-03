快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚！日本美妝celvoke撤台灣市場 歌劇魅影結束實體通路

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Celvoke退出台灣市場發布結束營業公告。圖／摘自Celvoke Taiwan粉絲團
Celvoke退出台灣市場發布結束營業公告。圖／摘自Celvoke Taiwan粉絲團

疫情以來人人外出口罩不離身，也連帶衝擊美妝市場，在2018年下半年插旗台灣市場、來自日本的天然有機美妝品牌「Celvoke」，今天發布將在4月底前退出台灣市場結束營業的公告，消息一出，讓品牌粉絲大呼傷心，但也有不少網民留言，該品牌的東西不錯、很好用，只是在專櫃的購買經驗並不好，教育訓練真的要加強。另外，以遮瑕、底妝聞名的「KRYOLAN歌劇魅影」也將在今年2月底撤出百貨實體通路，只留下品牌官網通路。

Celvoke在2016年創立，由日本一線女星石原聰美御用彩妝師菊地美香子擔任創意總監，品牌主打天然成分的有機美妝並以簡單洗練的包裝為特色，推出後在日本雜誌與日本彩妝市場都有高人氣，尤其受到喜愛有機保養美妝的櫻花妹喜愛。Celvoke在2018年9月由台灣麥姝代理進軍台灣美妝市場，全台首櫃就進駐百貨一級美妝戰區SOGO忠孝館。

但也許在台灣市場品牌聲量一直沒起色，百貨美妝主管談起該牌業績也是面有難色，Celvoke在2021年6月底忠孝SOGO實體專櫃撤櫃，購買通路僅剩Celvoke官網與新光三越美麗台、義享時尚廣場iGLAMOUR等複合美妝通路。今日台灣代理商則發出Celvoke結束營業公告訊息。

【Celvoke結束營業公告】

親愛的粉絲們，感謝一路以來對品牌的支持和喜愛！

由於Celvoke日本總公司全球營運策略的調整，我們將陸續調整販售通路，並會於2022年4月30日正式結束台灣的營業，和大家告別。

關於Celvoke結束營業相關事項在此說明：

*各通路結束營業日期：

新光三越Beauty Stage美麗台 台北南西三館/台中中港店/桃園新光影城 2022年2月28日

義享時尚廣場 iGLAMOUR 2022年4月30日

Celvoke台灣官方網站 2022年4月30日

*台灣官方網站會員權益：

2022年4月1日起停止受理新會員加入和會員點數累積。原有會員紅利點數可使用至2022年4月30日為止，若無法於指定期限內完成兌換，將視同放棄，敬請見諒。

以遮瑕、底妝聞名的「KRYOLAN歌劇魅影」將在今年2月底撤出百貨實體通路。圖／摘自歌劇魅影粉絲團
以遮瑕、底妝聞名的「KRYOLAN歌劇魅影」將在今年2月底撤出百貨實體通路。圖／摘自歌劇魅影粉絲團
2022一開始就有兩個美妝品牌將結束台灣市場與實體通路經營。圖／摘自Celvoke Taiwan粉絲團、歌劇魅影粉絲團
2022一開始就有兩個美妝品牌將結束台灣市場與實體通路經營。圖／摘自Celvoke Taiwan粉絲團、歌劇魅影粉絲團

品牌 日本

延伸閱讀

大雪擾亂日本收假交通 旅客被迫夜宿北海道機場

兩大利多加持 IKKA-KY營運看好

Innisfree中國大撤店 縮減量近8成

台日創共榮首長聯盟 岸田比誰都尷尬

相關新聞

星宇2周年高空趴 僅138名額

聯合報系有行旅與星宇航空共同舉辦的「星宇航空兩周年開航慶．開箱運籌中心」，一月廿三日全台獨家開箱，包含A320全動態模擬...

開工日限定！萊爾富週一咖啡買6送6 OKmart福袋開賣

跨年連假一轉眼就結束了，迎接上班日，超商紛紛推出限時優惠，幫助上班族收心、補足活力迎接開工。

驚！日本美妝celvoke撤台灣市場 歌劇魅影結束實體通路

疫情以來人人外出口罩不離身，也連帶衝擊美妝市場，在2018年下半年插旗台灣市場、來自日本的天然有機美妝品牌「celvok...

福虎、招財貓、富貴花… 最吉祥開運的飾品來囉

距離農曆新年不到一個月，除了忙著辦年貨，也別忘了為自己和親友準備開運招財的配飾，喜氣迎接新的一年。被稱為「髮上珠寶」的法...

限時9折！南台灣首間「土藏屋」藏壽司　1月11日開吃

藏壽司在南台灣第一間「土藏造型街邊店」現身！藏壽司台南中華西路店即將於1月18日正式開幕，乃是在台第43間、台南第2間藏...

【重磅快評】浮石攻陷台灣 主管機關反應不只慢半拍

八月中日本小笠原群島海底火山噴發引發的浮石流竄不意外地攻陷台灣，東部海岸全境淪陷，一路南伸到台東達仁海岸，離島蘭嶼、綠島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。