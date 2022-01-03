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福虎、招財貓、富貴花… 最吉祥開運的飾品來囉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
招財貓咪髮束，2,300元。圖／台灣八木通提供
招財貓咪髮束，2,300元。圖／台灣八木通提供

距離農曆新年不到一個月，除了忙著辦年貨，也別忘了為自己和親友準備開運招財的配飾，喜氣迎接新的一年。被稱為「髮上珠寶」的法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）推出全新新年髮飾，「福虎生風」以金底紅身、Q版，且帶點淘氣的小虎為創作靈感，豐富俏麗的五官細節除了成功吸睛，小虎開心招手的模樣也讓人會心一笑，非常討喜，備有仕女夾以及左右兩側相對設計的豆扣夾貢3種款式。

除了虎年生肖，亞歷山卓髮飾也將華人最愛的吉祥話招好運元素納入設計。笑咪咪的招財貓豆扣夾與髮束，採用活潑可愛的大紅色與金色配色，身形圓滾滾令人會心一笑。被譽為花中之王的牡丹花象徵富貴吉祥，花蕊鑲飾施華洛世奇水晶與金色鉚釘，共有兩種不同尺寸的仕女夾、髮束、豆扣夾。皇宮貴族園林常見、擬形逸趣的優雅花窗圖樣，這次也有擷取其中簡約的梅花窗花圖騰，點綴在金箔色調的頂級醋酸纖維底座上，讓豆扣夾、仕女夾、與抓夾為新春造型注入優雅的節慶氛圍，迎接新氣象。。

（由上至下）左邊福虎生風豆扣夾，2,300元；福虎生風仕女夾，3,200元；右邊福虎生風豆扣夾，2,300元。圖／台灣八木通提供
（由上至下）左邊福虎生風豆扣夾，2,300元；福虎生風仕女夾，3,200元；右邊福虎生風豆扣夾，2,300元。圖／台灣八木通提供
被稱為「髮上珠寶」的法國精品髮飾亞歷山卓推出全新農曆新年髮飾。圖／台灣八木通提供
被稱為「髮上珠寶」的法國精品髮飾亞歷山卓推出全新農曆新年髮飾。圖／台灣八木通提供
花開富貴豆扣夾，4,100元。圖／台灣八木通提供
花開富貴豆扣夾，4,100元。圖／台灣八木通提供
新春窗花抓夾中型款，10,000元。圖／台灣八木通提供
新春窗花抓夾中型款，10,000元。圖／台灣八木通提供
新春窗花仕女夾8公分款，6,900元。圖／台灣八木通提供
新春窗花仕女夾8公分款，6,900元。圖／台灣八木通提供
招財貓咪豆扣夾，2,300元。圖／台灣八木通提供
招財貓咪豆扣夾，2,300元。圖／台灣八木通提供

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