限時9折！南台灣首間「土藏屋」藏壽司　1月11日開吃

藏壽司在南台灣第一間「土藏造型街邊店」現身！藏壽司台南中華西路店即將於1月18日正式開幕，乃是在台第43間、台南第2間藏壽司，並且以日式傳統的土藏屋造型，帶來更具特色的用餐體驗。為慶祝新店開幕，還將推出試營運前2週用餐9折的優惠。

來自日本的藏壽司，自2014年登台，目前在台共有42間分店，其中部份門市即是延續日式傳統建築風格，打造出土藏屋造型，有著青瓦白牆的復古意境。即將於1月11日起試營運、1月18日正式開幕的台南中華西路店，位於台南中西區，乃是南部首座以土藏屋造型設計的門市，共設有217席座位。1月11日起，首2週用餐並參與打卡活動，即可享9折優惠。