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限時9折！南台灣首間「土藏屋」藏壽司　1月11日開吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
藏壽司推出蟹肉軍艦三重奏、蟹味雙拼、蝦蟹合鳴等6款新品或經典餐點，每盤40～80元不等。圖／藏壽司提供
藏壽司推出蟹肉軍艦三重奏、蟹味雙拼、蝦蟹合鳴等6款新品或經典餐點，每盤40～80元不等。圖／藏壽司提供

壽司在南台灣第一間「土藏造型街邊店」現身！藏壽司台南中華西路店即將於1月18日正式開幕，乃是在台第43間、台南第2間藏壽司，並且以日式傳統的土藏屋造型，帶來更具特色的用餐體驗。為慶祝新店開幕，還將推出試營運前2週用餐9折的優惠。

來自日本的藏壽司，自2014年登台，目前在台共有42間分店，其中部份門市即是延續日式傳統建築風格，打造出土藏屋造型，有著青瓦白牆的復古意境。即將於1月11日起試營運、1月18日正式開幕的台南中華西路店，位於台南中西區，乃是南部首座以土藏屋造型設計的門市，共設有217席座位。1月11日起，首2週用餐並參與打卡活動，即可享9折優惠。

除此之外，自1月7日至1月13日期間，藏壽司也推出「蟹蟹鮮鮭祭」活動，推出蟹肉軍艦三重奏、蟹味雙拼、蝦蟹合鳴，以及親子生鮭魚壽司、炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚、帆立貝蝦仁茶碗蒸等6款新品或經典餐點，每盤40～80元不等。其中「蟹肉軍艦三重奏」選用蟹肉搭配鮭魚卵、小貝柱、生鮭魚，打造出三貫別具風味的壽司；「蟹味雙拼」則將紅蟹棒與蟹肉絲、鮭魚卵堆疊成山，打造豪華滋味。

「台南中華西路店」乃是南部首座以土藏屋造型設計的藏壽司門市，自1月11日起試營運。圖／藏壽司提供
「台南中華西路店」乃是南部首座以土藏屋造型設計的藏壽司門市，自1月11日起試營運。圖／藏壽司提供

壽司 鮭魚 台南

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