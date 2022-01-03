【重磅快評】浮石攻陷台灣 主管機關反應不只慢半拍

八月中日本小笠原群島海底火山噴發引發的浮石流竄不意外地攻陷台灣，東部海岸全境淪陷，一路南伸到台東達仁海岸，離島蘭嶼、綠島也遭肆虐；西半部不只北台灣，受到海峽「雲彰隆起」地形擠壓，中台灣也遭浮石攻陷。戰情緊張之際，中央海洋主管機關出面，出動研究船、衛星偵照，繪製浮石漂流電腦模擬圖…，這些動作都是好事，只是為什麼前三個月不啟動？

海洋主管官署慢好幾拍瞭解太平洋西海域的洋流、季風，其實台灣地球科學、海洋物理系所有許多現成資料，是這些系所長期關注的領域，在氣候變遷轉趨劇烈前，一直相當穩定。其實，早在八月中小笠原海底火山噴發之際，海洋主管機關就該有警覺，浮石極可能威脅台灣；但遺憾的是主管機關遲未發聲，直到十一月浮石攻陷沖繩，才意會到可能下一站是台灣，但浮石自沖繩漂流到台灣的一個多月，還是沒有應對動作，直到台灣頭淪陷，才出面應對。

其實，兩個月前日本即公布小笠原海底火山噴發的空拍畫面，那時我們海洋主管機關若出手應對，雖對天災可著力之處不多，至少避免大面積封港、影響漁民生計、海洋生態破壞仍有可著力之處；遲至台灣大面積海岸線遭破壞才出面，真是遲了。

此刻能有何補救？除了派怪手一抓斗、一抓斗移除，其餘可著力之處不多；問題是浮石移走後又源源不絕漂來，移不勝移；即便移除幾卡車，又如何棄置？此時傳來日本沖繩打算的作法，讓我們相關單位寄予厚望；可以「浮石變資源」，例如做土壤改良、道路鋪面級配、海上清污材料…，想法很有創意，但台灣若要移植，絕不可一意哈日，必須要有自己的過濾機制。

海底火山噴發前被海水包覆在海底岩層，是穩定狀態；噴發後成為多孔隙浮石，漂流在海水裡，整個物理性可能已發生改變，台灣要怎麼樣當成資源？一定要有整套過濾、檢覈機制，尤其浮石可能含有重金屬成分必須確認，否則至今突然魚屍處處，是什麼原因？若含重金屬，必須避免可能滲入土壤、地下水的利用方式，否則後患無窮。

浮石災難來了，如今縮小災害幅度是關鍵考慮，海洋主管機關與其事後觀察洋流、季風，繪浮石漂流電腦動畫，不妨想想怎麼善後，不能一味哈日、犯錯。