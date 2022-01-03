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「歡迎登機」星宇航空飛機造型icash 2.0 明早開放預購

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
星宇航空飛機造型icash2.0。圖／星宇航空提供
星宇航空飛機造型icash2.0。圖／星宇航空提供

航空迷預備！星宇航空宣布與7-ELEVEN及愛金卡公司聯手打造全方位「好想出國」系列商品，包含飛機造型icash 2.0、乖乖玉米脆條金沙鹹蛋、AirCorn空氣玉米脆餅泰式酸辣風味，以及廣受好評的星宇推薦泰式奶茶也將延長販售，另星宇航空本月推出的航機款口罩，即日起在全台7-ELEVEN 門市也買得到。

星宇航空表示，「星宇航空飛機造型icash2.0」 將於1月4日早上11:00在OPEN POINT APP開放OPEN POINT會員預購，共5000個；緊接著於1月5日早上10:00於博客來販售，共2900個；7-ELEVEN門市將於1月12日早上00:00起開始販售，數量共2萬2000個，數量有限售完為止。

星宇航空表示，首次與愛金卡公司合作，推出全台首架「星宇航空飛機造型icash2.0」，每個NT$599。精緻主體以空中巴士「A321neo」機型為設計靈感，並加入星宇經典識別色曜石灰及玫瑰金等元素，感應時兩側機翼尾端會閃爍左紅右綠燈光，同時還會發出「歡迎登機」的甜美音效，完整還原飛機實境，彷彿隨時都將搭上星宇航空的航班，是一款充滿航機細節的立體Ｑ版飛機icash2.0，搭配鑰匙圈設計方便攜帶使用。

星宇航空說，與7-ELEVEN打造第二波「好想出國」聯名商品，以星宇航空東南亞航點為主題，推出乖乖玉米脆條金沙鹹蛋，選用大顆乖乖餅體，搭配經典南洋鹹蛋黃風味，口感酥脆濃郁讓人一口接一口，每包NT$45。

另外，還有AirCorn空氣玉米脆餅泰式酸辣風味，立體造型餅體營造新食感，酸辣辛口風味讓人彷彿置身泰國，每包NT$30，即日起至2月8日凡購買享２件79折、3件75折優惠！另星宇航空推薦的特色飲品「泰式奶茶」也好評再上架，搭配全新兩款零食跟著星宇一起「味」出國。

星宇航空表示，「星宇航空醫用口罩-航機機身系列」即日起全台7-ELEVEN (具有販賣業藥商執照之門市)皆可購買，每盒售價NT$299，內含3種超潮款式，「緊急出口EMERGENCY EXIT款」呈現艙門上顯眼的紅色EXIT，「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」採用救援人員可從外部切開機身處之標示，「發動機ENGINE款」呈現航機的心臟，並細緻的展現發動機尖端處的白色螺旋線。

星宇航空說，這次推出的商品，包括飛機造型icash2.0、聯名零食及飲品等，要為大眾的生活日常增添航空感，一同溫習出國旅遊的美好回憶。星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，2月17日起將新闢桃園-福岡航線，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，正面樂觀迎接2022出國旅遊潮。

星宇航空攜手7-ELEVEN打造第二波「好想出國」聯名商品。圖／星宇航空提供
星宇航空攜手7-ELEVEN打造第二波「好想出國」聯名商品。圖／星宇航空提供
星宇航空飛機造型icash2.0感應時兩側機翼尾端會閃爍左紅右綠之燈光，同時還會發出「歡迎登機」音效。圖／星宇航空提供
星宇航空飛機造型icash2.0感應時兩側機翼尾端會閃爍左紅右綠之燈光，同時還會發出「歡迎登機」音效。圖／星宇航空提供
星宇航空 Ｘ 7-ELEVEN Ｘ 愛金卡公司推出飛機造型icash 2.0、異國風味零嘴、航機款口罩。圖／星宇航空提供
星宇航空 Ｘ 7-ELEVEN Ｘ 愛金卡公司推出飛機造型icash 2.0、異國風味零嘴、航機款口罩。圖／星宇航空提供

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