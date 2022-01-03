越簡約越時髦？運動品牌跟風潮牌 大推高端基本款服飾
Fear Of God、Heron Preston等高端潮牌，都主打以連帽上衣、圓領衫為主的基本款休閒服飾，並輔以優異材質製成，深受潮流迷青睞，每每推出新款都能秒殺。運動品牌的adidas、PUMA也關注到這股風潮，在近期也在支線，推出相關產品，期望在年輕市場分得一杯羹。
像是adidas Performance就呈現了Studio Lounge全新居家休閒運動系列，訴求舒適又時髦的質感居家服飾，提升宅家生活品質。adidas觀察到現代人對於生活品質追求，更加重視居家服飾的舒適度與搭配性，所以為滿足消費者需求，改以大地色系與舒適面料製成。此外，這系列更貫徹品牌環保初衷，選用植物紗染工藝，減少塑料浪費外，整體色調也更加溫和；親膚柔軟的面料擁有極高舒適度，微oversized版型，輕鬆打造質感慵懶風。
而PUMA則更進一步，採用工業灰、海軍藍、乾燥玫瑰等冷調色系，在MMQ系列中提供圓領衫、長袖連帽上衣、立領外套與長褲等單品。主打多層次堆疊穿搭並透過剪裁、抽繩及口袋等細節，加入出精緻現代風格，重新詮釋經典街頭服飾。PUMA也同樣以環保面料來製作MMQ系列，展現出德文「Macht's mit Qualität（優良品質出產）」縮寫的意涵，讓專業手工藝術與高端結構作為特色，因此單品價格也比一般系列高上不少。
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