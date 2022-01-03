快訊

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

越簡約越時髦？運動品牌跟風潮牌 大推高端基本款服飾

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA以時尚質感和獨有設計視角打造全新一季MMQ初春高端精品系列。圖／PUMA提供
PUMA以時尚質感和獨有設計視角打造全新一季MMQ初春高端精品系列。圖／PUMA提供

Fear Of God、Heron Preston等高端潮牌，都主打以連帽上衣、圓領衫為主的基本款休閒服飾，並輔以優異材質製成，深受潮流迷青睞，每每推出新款都能秒殺。運動品牌adidas、PUMA也關注到這股風潮，在近期也在支線，推出相關產品，期望在年輕市場分得一杯羹。

像是adidas Performance就呈現了Studio Lounge全新居家休閒運動系列，訴求舒適又時髦的質感居家服飾，提升宅家生活品質。adidas觀察到現代人對於生活品質追求，更加重視居家服飾的舒適度與搭配性，所以為滿足消費者需求，改以大地色系與舒適面料製成。此外，這系列更貫徹品牌環保初衷，選用植物紗染工藝，減少塑料浪費外，整體色調也更加溫和；親膚柔軟的面料擁有極高舒適度，微oversized版型，輕鬆打造質感慵懶風。

而PUMA則更進一步，採用工業灰、海軍藍、乾燥玫瑰等冷調色系，在MMQ系列中提供圓領衫、長袖連帽上衣、立領外套與長褲等單品。主打多層次堆疊穿搭並透過剪裁、抽繩及口袋等細節，加入出精緻現代風格，重新詮釋經典街頭服飾。PUMA也同樣以環保面料來製作MMQ系列，展現出德文「Macht's mit Qualität（優良品質出產）」縮寫的意涵，讓專業手工藝術與高端結構作為特色，因此單品價格也比一般系列高上不少。

PUMA MMQ長厚連帽上衣3,480元、Sherpa立領外套4,180元、長風褲4,180元、Nitefox MMQ鞋4,880元。圖／PUMA提供
PUMA MMQ長厚連帽上衣3,480元、Sherpa立領外套4,180元、長風褲4,180元、Nitefox MMQ鞋4,880元。圖／PUMA提供

PUMA MMQ Sherpa立領外套4,180元。圖／PUMA提供
PUMA MMQ Sherpa立領外套4,180元。圖／PUMA提供

adidas Studio Lounge女子運動服飾系列長褲1,890元。圖／adidas提供
adidas Studio Lounge女子運動服飾系列長褲1,890元。圖／adidas提供

adidas Studio Lounge女子運動服飾系列上衣1,990元。圖／adidas提供
adidas Studio Lounge女子運動服飾系列上衣1,990元。圖／adidas提供

PUMA MMQ圓領衫3,180元。圖／PUMA提供
PUMA MMQ圓領衫3,180元。圖／PUMA提供

adidas Studio Lounge男子運動服飾系列連帽上衣2,490元。圖／adidas提供
adidas Studio Lounge男子運動服飾系列連帽上衣2,490元。圖／adidas提供

adidas 品牌

延伸閱讀

市場矚目！樂高重現《路易吉洋樓》遊戲 XLARGE限定公仔上市

粉絲們久等了！周董、五月天阿信合體重現「周五俱樂部」聯名T恤熱銷

新竹人亮出身分證！「添好運」竹北遠百店新開幕　全單95折還有7折券或免費XO醬炒飯

周董NFT秒殺吸2.8億！再揪阿信曝光「周五」喜訊

相關新聞

星宇2周年高空趴 僅138名額

聯合報系有行旅與星宇航空共同舉辦的「星宇航空兩周年開航慶．開箱運籌中心」，一月廿三日全台獨家開箱，包含A320全動態模擬...

開工日限定！萊爾富週一咖啡買6送6 OKmart福袋開賣

跨年連假一轉眼就結束了，迎接上班日，超商紛紛推出限時優惠，幫助上班族收心、補足活力迎接開工。

越簡約越時髦？運動品牌跟風潮牌 大推高端基本款服飾

Fear Of God、Heron Preston等高端潮牌，都主打以連帽上衣、圓領衫為主的基本款休閒服飾，並輔以優異材...

航空迷必收！星宇航空飛機造型icash2.0上市 歡迎登機

因為疫情已經有許多人至少2年沒出國玩了，想搭飛機的心情紛紛轉化為購物慾。星宇航空周邊紀念商品每次推出都掀起航空迷們搶購，...

航空迷準備開搶！星宇航空多款異國聯名商品全新登場

航空迷準備開搶。星宇航空自去年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，從沖繩系列甜點、東南亞風味零食、飲品及胡同秘...

藏壽司台南第二店下周試營運 為南部首間土藏造型店

藏壽司（2754）南部也將有第一間的土藏造型街邊店，「台南中華西路店」將在1月18日正式開幕，並於1月11日試營運期間祭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。