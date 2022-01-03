航空迷必收！星宇航空飛機造型icash2.0上市 「歡迎登機」

因為疫情已經有許多人至少2年沒出國玩了，想搭飛機的心情紛紛轉化為購物慾。星宇航空周邊紀念商品每次推出都掀起航空迷們搶購，這次愛金卡公司特別攜手星宇航空，推出超吸睛的「星宇航空飛機造型icash2.0」，這也是愛金卡公司首度與航空業者推出的造型icash2.0，非常具有紀念意義。

星宇航空飛機造型icash2.0外型參考空中巴士「A321neo」機型設計，並以星宇航空時尚奢華的鐵灰燙金樣式塗裝，時尚精緻；感應時兩側機翼尾端會閃爍發出紅綠燈光，還會發出「歡迎登機」的空服員招呼音效，彷彿令人置身客機中，讓人一解出國癮。

星宇航空飛機造型icash2.0將於1月4日早上11:00於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量共5,000個，每個售價599元；緊接著1月5日早上10:00於博客來販售，共2,900個；7-ELEVEN門市將於2022年1月12日00:00起開始販售，數量共22,000個，喜愛星宇航空的星迷星粉們，千萬別錯過。