航空迷必收！星宇航空飛機造型icash2.0上市 「歡迎登機」
因為疫情已經有許多人至少2年沒出國玩了，想搭飛機的心情紛紛轉化為購物慾。星宇航空周邊紀念商品每次推出都掀起航空迷們搶購，這次愛金卡公司特別攜手星宇航空，推出超吸睛的「星宇航空飛機造型icash2.0」，這也是愛金卡公司首度與航空業者推出的造型icash2.0，非常具有紀念意義。
星宇航空飛機造型icash2.0外型參考空中巴士「A321neo」機型設計，並以星宇航空時尚奢華的鐵灰燙金樣式塗裝，時尚精緻；感應時兩側機翼尾端會閃爍發出紅綠燈光，還會發出「歡迎登機」的空服員招呼音效，彷彿令人置身客機中，讓人一解出國癮。
星宇航空飛機造型icash2.0將於1月4日早上11:00於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量共5,000個，每個售價599元；緊接著1月5日早上10:00於博客來販售，共2,900個；7-ELEVEN門市將於2022年1月12日00:00起開始販售，數量共22,000個，喜愛星宇航空的星迷星粉們，千萬別錯過。
2022年愛金卡公司也持續推出優惠活動，只要在1月份的星期天，於16大通路使用icash2.0或icash Pay消費，每筆可享10% OPEN POINT點數回饋（每月每卡/每戶17大通路合併計算回饋上限5,000點，活動總回饋上限550萬點），買越多回饋越多。
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