漲價最多只能40%！美國調查：消費者最能容忍這食品變貴

【撰文＝羅璿】

近期台灣飲食接連漲：滿漢大餐泡麵、必勝客、八方雲集、阿堂鹹粥，不管是知名餐飲還是月底救星都變貴，引發消費者抱怨與憂心。近期物價飆升為全球現象，美國食品飲料公關機公司發起調查，消費者能接受漲價，但幅度有限，且對不同食物接受度不同！

美國調查發現：食品漲價最高只能40%

食品漲價燒全球，包括雀巢（Nestlé）、億滋國際（Mondelēz）、聯合利華（Unilever）等世界食品巨頭都紛紛在2021年10月底預告，2022年第一季從KitKat、Oreo到咖啡粉都將更貴。美國食品飲料公關公司Ingredient Communications 調查超過千名英美消費者對於食品漲價的感受度，並於2021年12月9日公布漲價調查，發現若一件食品飲料漲價幅度超過40%，消費者就會停止購買，為「漲價零界點」！

此外，74%的美國人認為，食品漲價是供應鏈出了錯、59%怪罪政府、17%認為食品製造商應承擔責任。

牛奶漲價接受度最高！巧克力、洋芋片調價 消費者最痛

除了平均漲價接受度為40%以外，消費者漲幅接受度最高的產品是牛奶，可以接受到漲價超過52.4%、麵包排名第二（51.8%）、肉（50.6％）、咖啡（48.3％）消費者對糖果餅乾等零食敏感對最高，巧克力漲價只能接受到31.3%、洋芋片32.8%

58%消費者過去3個月已改買其他牌！

該調查也發現，58%消費者過去3個月已經因為漲價而購買其他品牌產品、28%則是選擇通路自有品牌。在眾多食品品牌宣布漲價下，Ingredient Communications董事總經理Richard Clarke 建議：「此刻，業者應該提升產品價值，不管是從效用、永續、聯名，並有效溝通。」由此轉移注意力。

審稿編輯：童儀展

【延伸閱讀】

▶你也開始少喝手搖飲嗎？不只使購買力下降，漲價還改變民眾消費習慣

▶進貨成本達40年最大漲幅，超過7成消費者有感漲價！你對漲價了解多少？

▶食品業漲價只耍老把戲：換組合、量變少、換原料

【參考資料】

▶As food prices rise, survey finds thresholds where consumers stop buying