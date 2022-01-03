快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

漲價最多只能40%！美國調查：消費者最能容忍這食品變貴

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

【撰文＝羅璿】

近期台灣飲食接連漲：滿漢大餐泡麵、必勝客、八方雲集、阿堂鹹粥，不管是知名餐飲還是月底救星都變貴，引發消費者抱怨與憂心。近期物價飆升為全球現象，美國食品飲料公關機公司發起調查，消費者能接受漲價，但幅度有限，且對不同食物接受度不同！

美國調查發現：食品漲價最高只能40%

食品漲價燒全球，包括雀巢（Nestlé）、億滋國際（Mondelēz）、聯合利華（Unilever）等世界食品巨頭都紛紛在2021年10月底預告，2022年第一季從KitKat、Oreo到咖啡粉都將更貴。美國食品飲料公關公司Ingredient Communications 調查超過千名英美消費者對於食品漲價的感受度，並於2021年12月9日公布漲價調查，發現若一件食品飲料漲價幅度超過40%，消費者就會停止購買，為「漲價零界點」！

此外，74%的美國人認為，食品漲價是供應鏈出了錯、59%怪罪政府、17%認為食品製造商應承擔責任。

牛奶漲價接受度最高！巧克力、洋芋片調價 消費者最痛

除了平均漲價接受度為40%以外，消費者漲幅接受度最高的產品是牛奶，可以接受到漲價超過52.4%、麵包排名第二（51.8%）、肉（50.6％）、咖啡（48.3％）消費者對糖果餅乾等零食敏感對最高，巧克力漲價只能接受到31.3%、洋芋片32.8%

58%消費者過去3個月已改買其他牌！

該調查也發現，58%消費者過去3個月已經因為漲價而購買其他品牌產品、28%則是選擇通路自有品牌。在眾多食品品牌宣布漲價下，Ingredient Communications董事總經理Richard Clarke 建議：「此刻，業者應該提升產品價值，不管是從效用、永續、聯名，並有效溝通。」由此轉移注意力。

審稿編輯：童儀展

【延伸閱讀】

你也開始少喝手搖飲嗎？不只使購買力下降，漲價還改變民眾消費習慣

進貨成本達40年最大漲幅，超過7成消費者有感漲價！你對漲價了解多少？

食品業漲價只耍老把戲：換組合、量變少、換原料

【參考資料】

As food prices rise, survey finds thresholds where consumers stop buying

漲價 美國

延伸閱讀

拜登告訴烏克蘭總統：若俄入侵 美國將果斷回應

美國航空協會要求FCC再次延後批准在美國機場周圍建置5G網路基地台

獨／國軍與美國民兵交流曝光 我今年赴夏威夷州觀摩

國泰美國ESG基金 聚焦

相關新聞

漲價最多只能40%！美國調查：消費者最能容忍這食品變貴

美國食品公關公司於Ingredient Communications於2021年12月9日公布問卷調查結果，發現消費者對於食品漲價幅度最高只能接受到40%，且以牛奶接受幅度最高、巧克力與零食接受度最低。

鹿兒島地瓜的濃郁甜香！LeTAO新推「安納芋乳酪蛋糕」

來自日本的「小樽洋菓子舖（LeTAO）」本季選用來自鹿兒島的「安納芋」（安納地瓜），首度推出「安納芋雙層乳酪蛋糕」，帶來...

foodpanda訂閱制限時半價49元 限量福袋加碼抽iPhone

外送平台也推新春福袋，foodpanda精選一系列新春禮包，除了有7-ELEVEN 、全家便利商店、 OKmart以及小...

驚！日本美妝Celvoke撤台灣市場 歌劇魅影結束實體通路

疫情以來人人外出口罩不離身，也連帶衝擊美妝市場，在2018年下半年插旗台灣市場、來自日本的天然有機美妝品牌「celvok...

福虎、招財貓、富貴花… 最吉祥開運的飾品來囉

距離農曆新年不到一個月，除了忙著辦年貨，也別忘了為自己和親友準備開運招財的配飾，喜氣迎接新的一年。被稱為「髮上珠寶」的法...

限時9折！南台灣首間「土藏屋」藏壽司 1月11日開吃

藏壽司在南台灣第一間「土藏造型街邊店」現身！藏壽司台南中華西路店即將於1月18日正式開幕，乃是在台第43間、台南第2間藏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。