醬拌麵、蜜蠟烏魚子… 烏魚子神農獎得主再推新吃法

春節將近，新冠疫情再度緊張，因應防疫期間宅經濟食用商品需求，嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅繼推出林家冠軍烏魚子醬，又研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎；年節送禮的烏魚子加工品愈來愈創新多元。

林篤毅說，響應縣長翁章梁「嘉義優鮮」農漁品牌，產品經過嚴格把關的審查機制，給予的品牌認證，林家冠軍烏魚子、烏魚子醬、烏魚子一口都有認證，因應宅經濟食用需求，推出林家冠軍烏魚子醬拌麵。

林篤毅表示，乾拌麵用特調烏魚子醬，風味棒，上月嘉縣議會舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖活動，捐贈最新研發林家冠軍烏魚子醬拌麵給關懷機構，讓關懷機構孩童搶先品嘗創新烏魚子醬拌麵美味，商品也在上月台北食品展發表。

縣府漁業科長張建成說，養殖漁民及水產加工廠，研製烏魚子加工品愈來愈多元，鑫溶公司不斷開發烏魚子多元產品，挑戰味蕾，包括便利即食的一塊吃烏魚子、烏魚子XO醬，還有具地中海風情醇香的蜜臘熟成烏魚子、提味的金烏魚子粉、香氣逼人的烏魚子爆米花。