快訊

蘇西的世界之後：暢銷書40年錯控性侵洗冤錄

台積電漲4元、台股開盤漲41點指數18,260點 再寫歷史新高

醬拌麵、蜜蠟烏魚子… 烏魚子神農獎得主再推新吃法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供

春節將近，新冠疫情再度緊張，因應防疫期間宅經濟食用商品需求，嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅繼推出林家冠軍烏魚子醬，又研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎；年節送禮的烏魚子加工品愈來愈創新多元。

林篤毅說，響應縣長翁章梁「嘉義優鮮」農漁品牌，產品經過嚴格把關的審查機制，給予的品牌認證，林家冠軍烏魚子、烏魚子醬、烏魚子一口都有認證，因應宅經濟食用需求，推出林家冠軍烏魚子醬拌麵。

林篤毅表示，乾拌麵用特調烏魚子醬，風味棒，上月嘉縣議會舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖活動，捐贈最新研發林家冠軍烏魚子醬拌麵給關懷機構，讓關懷機構孩童搶先品嘗創新烏魚子醬拌麵美味，商品也在上月台北食品展發表。

縣府漁業科長張建成說，養殖漁民及水產加工廠，研製烏魚子加工品愈來愈多元，鑫溶公司不斷開發烏魚子多元產品，挑戰味蕾，包括便利即食的一塊吃烏魚子、烏魚子XO醬，還有具地中海風情醇香的蜜臘熟成烏魚子、提味的金烏魚子粉、香氣逼人的烏魚子爆米花。

地中海式熟成烏魚子，有人稱它法國烏魚子、蜜蠟烏魚子，是來自地中海當地各國流傳的烏魚子美味。它是經低溫醱酵熟成，再以一層天然蜜蠟封存，外表看似金磚般，切面有漂亮色臘皮裹澄紅魚子，呈現高貴氣息，有別於常見的台式腎形乾式烏魚子。

水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供
嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎。圖／林篤毅提供
嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎。圖／林篤毅提供
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供
嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅（左）研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎，縣農會總幹事黃貞瑜（中）梅山鄉農會總幹事黃世裕（右）一起品嘗宣傳。圖／林篤毅提供
嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅（左）研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎，縣農會總幹事黃貞瑜（中）梅山鄉農會總幹事黃世裕（右）一起品嘗宣傳。圖／林篤毅提供
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供
水產加工廠研製烏魚子加工品愈來愈多元美味。圖／張建成提供

地中海 嘉義

延伸閱讀

蛋捲摻入冠軍烏魚子！TASTE by MMHG顛覆古早味

影／雲林區漁會年終大請客 1500個烏魚子便當免費吃

雲林區漁會年度優質烏魚子 27歲的她奪雙料特等獎

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽 鑫溶實業、鴻業合作社奪冠

相關新聞

星宇2周年高空趴 僅138名額

聯合報系有行旅與星宇航空共同舉辦的「星宇航空兩周年開航慶．開箱運籌中心」，一月廿三日全台獨家開箱，包含A320全動態模擬...

開工日限定！萊爾富週一咖啡買6送6 OKmart福袋開賣

跨年連假一轉眼就結束了，迎接上班日，超商紛紛推出限時優惠，幫助上班族收心、補足活力迎接開工。

醬拌麵、蜜蠟烏魚子… 烏魚子神農獎得主再推新吃法

春節將近，新冠疫情再度緊張，因應防疫期間宅經濟食用商品需求，嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅繼推出林家冠軍烏魚子醬，又研製推...

淋滿濃郁巧克力！杏桃「2款巧克力鬆餅＋新飲品」登場

廣受大眾喜愛的「巧克力」，一直是許多甜品的核心元素。「杏桃鬆餅屋」在迎來2022年之際，推出濃情巧克力莓果鬆餅、巧克力核...

理科太太搶先穿！Palladium聯名限量防水軍靴 再也不怕壞天氣了

以防水軍靴在潮流界佔有一席之地的Palladium再次與Smiley合作，推出聯名系列，不同的是還呈現了兒童款。因此邀請...

市場矚目！樂高重現《路易吉洋樓》遊戲 XLARGE限定公仔上市

樂高（Lego）於去年正式將瑪利歐雙胞胎兄弟「路易吉」加入「超級瑪利歐」系列當中，今年更加碼結合遊戲《路易吉洋樓》，推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。