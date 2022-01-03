醬拌麵、蜜蠟烏魚子… 烏魚子神農獎得主再推新吃法
春節將近，新冠疫情再度緊張，因應防疫期間宅經濟食用商品需求，嘉義縣烏魚子神農獎得主林篤毅繼推出林家冠軍烏魚子醬，又研製推出林家冠軍烏魚子醬拌麵，上月參加台北食品展受歡迎；年節送禮的烏魚子加工品愈來愈創新多元。
林篤毅說，響應縣長翁章梁「嘉義優鮮」農漁品牌，產品經過嚴格把關的審查機制，給予的品牌認證，林家冠軍烏魚子、烏魚子醬、烏魚子一口都有認證，因應宅經濟食用需求，推出林家冠軍烏魚子醬拌麵。
林篤毅表示，乾拌麵用特調烏魚子醬，風味棒，上月嘉縣議會舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖活動，捐贈最新研發林家冠軍烏魚子醬拌麵給關懷機構，讓關懷機構孩童搶先品嘗創新烏魚子醬拌麵美味，商品也在上月台北食品展發表。
縣府漁業科長張建成說，養殖漁民及水產加工廠，研製烏魚子加工品愈來愈多元，鑫溶公司不斷開發烏魚子多元產品，挑戰味蕾，包括便利即食的一塊吃烏魚子、烏魚子XO醬，還有具地中海風情醇香的蜜臘熟成烏魚子、提味的金烏魚子粉、香氣逼人的烏魚子爆米花。
地中海式熟成烏魚子，有人稱它法國烏魚子、蜜蠟烏魚子，是來自地中海當地各國流傳的烏魚子美味。它是經低溫醱酵熟成，再以一層天然蜜蠟封存，外表看似金磚般，切面有漂亮色臘皮裹澄紅魚子，呈現高貴氣息，有別於常見的台式腎形乾式烏魚子。
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