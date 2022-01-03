浮空投影取代「一桌二椅」？傳統戲曲面臨的高科技危機

國光劇團新編京劇「狐仙」舞台冒出浮空投影，代替傳統京劇用「一桌二椅」引導觀眾想像的留白美學；而當代傳奇劇場打造的5G劇場「蕩寇誌之終極英雄」，真人演員必須和虛擬演員互飆演技。隨5G劇場等高科技的成熟，愈來愈多傳統劇團努力擁抱高科技，並視為「國際化」的必要配備，卻面臨「四不像」的危機。明華園總團長陳勝福認為，台灣傳統戲曲和高科技「還在磨合階段」，也許未來會做出很棒的作品，但必須小心「在過程中失掉原味」。

國光劇團近期推出的新編京劇「極西之地有個費特兒」評價兩極。這齣戲為了進軍國際，找來國際顧問針對西方觀眾美學重新打造。演出後引來前文建會主委邱坤良多次撰文批評，認為「創新」是一種創作或製作的態度，而不是一味把創新、國際化連同科技化視為國光的京劇未來式。國光劇團藝術總監王安祈隨後在臉書宣布辭去總監之職，引發戲劇界震撼，開始討論近年戲曲界國際化、科技化的各種怪象。

一位劇場人直言，如今各國家級劇團為了「走到國外」、爭取預算與業績，確實會想辦法結合高科技與貼近西方美學。但「硬搭」的效果吸引不了新觀眾，也讓老觀眾離席。

傳統戲曲如何進軍國際？陳勝福回憶，1990年代文建會邀請歐洲策展人來台選戲到國外演出。明華園選擇讓法國策展人看露天演出的外台戲，這位法國劇場專家看完立刻下單，讓明華園成為第一個收到國外邀請的劇團。因為他們認為明華園跟當地觀眾互動熱烈，「台下隨台上一起哭、一起笑」。台中歌劇院藝術總監邱瑗也認為，戲劇不該為外國觀眾量身打造，戲劇必須先感動本土觀眾，才能打動國際觀眾。

兩廳院藝術總監劉怡汝認為，「創新」應該是嘗試新的說故事方式、並讓傳統戲曲能和現代觀眾找到連結，高科技並非必要條件。「應該是科技服膺藝術，而非藝術服膺科技。」她指出，高科技需大筆經費，經常因此吃掉編劇或演員的預算，處理不當反而影響戲劇的本質。依她經驗，西方策展人來台選戲，看上的往往是台灣獨特的美學，而非使用高科技或符合西方美學。

近年政府祭出各種補助，鼓勵劇團使用高科技「轉型」。明華園總團長陳勝福認為，政府立意良善，但劇團要小心不能為了迎合高科技，扭轉了傳統戲曲的本質。他舉例，歌仔戲本來就是一個不斷學習吸收、「海綿般」的戲劇，因此明華園是台灣第一個跟國樂團和交響樂團合作的劇團，「甚麼都敢用、但重點是適不適合用」，創新是否還能保留傳統戲曲的原汁原味。