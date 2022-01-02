開工日限定！萊爾富週一咖啡買6送6 OKmart福袋開賣

跨年連假一轉眼就結束了，迎接上班日，超商紛紛推出限時優惠，幫助上班族收心、補足活力迎接開工。

7-ELEVEN於1月4日前限時推出「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰/熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰/熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶等共7款CITY系列指定飲品同品項可享買2送1優惠；另有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品祭出最高買1送1的超狂優惠。

萊爾富於2022年首個上班日1月3日推出週一咖啡同品項買6送6活動（超值購&整買零取），包含大冰/熱美式咖啡與大冰/熱拿鐵咖啡，限單一品項，單筆結帳組數最高10組，商品可存App或出紙本券，幫上班族提神打氣。

OKmart的OKCAFE跨年限定優惠也將延續到1月3日當天，大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2；OKmall雲端商城大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買5送5，再送2,022點會員點數；冬季限定的「歐維氏巧克力醇濃可可飲」也有跨年優惠價45元。另外，OKmart虎年福袋也於1月3日正式開賣，售價100元，限量10萬個，內容有飲料、餅乾、糖果及非食品，以及加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，包包有獎，還可抽最大獎1克拉鑽戒，另外還有鑽石項鍊、氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5,000元禮卷等價值破百萬商品。