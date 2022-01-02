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淋滿濃郁巧克力！杏桃「2款巧克力鬆餅＋新飲品」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
濃情巧克力莓果鬆餅，每套260元。圖／杏桃鬆餅屋提供
濃情巧克力莓果鬆餅，每套260元。圖／杏桃鬆餅屋提供

廣受大眾喜愛的「巧克力」，一直是許多甜品的核心元素。「杏桃鬆餅屋」在迎來2022年之際，推出濃情巧克力莓果鬆餅、巧克力核桃厚鬆餅、焦糖可可拿鐵等一系列巧克力甜品，帶來甜甜的暖心滋味。

本季新推出的「巧克力核桃厚鬆餅」，延續4公分高的招牌厚鬆餅為基礎，結合美國巧克力、北海道鮮奶油等元素，在紮實口感之餘帶來滑順甜香，再加上炙烤過的核桃堅果，帶來溫潤的芬香，每份230元。「濃情巧克力莓果鬆餅」則是選擇彈性的薄鬆餅為主角，每片均裹上以法國CACAO BARRY 58%巧克力、蘭姆酒與牛奶調和製成的巧克力醬，並再加上莓果果醬、新鮮台灣草莓等佐料，以自然酸感化解甜膩，帶來細緻的層次風味，每套260元。

除此之外，杏桃鬆餅屋也以法國CACAO BARRY 58%巧克力，推出「經典可可拿鐵」，兼具咖啡韻味與可可香氣，還有棉花糖點綴，每杯160元。另有「焦糖可可拿鐵」、「摩卡棉花糖咖啡」等不同選擇。此次巧克力系列新品限時供應至2月28日為止。

經典可可拿鐵，每杯160元。圖／杏桃鬆餅屋提供
經典可可拿鐵，每杯160元。圖／杏桃鬆餅屋提供
巧克力核桃厚鬆餅，每份230元。圖／杏桃鬆餅屋提供
巧克力核桃厚鬆餅，每份230元。圖／杏桃鬆餅屋提供

巧克力 可可 法國

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