聽新聞
test
0:00 / 0:00
淋滿濃郁巧克力！杏桃「2款巧克力鬆餅＋新飲品」登場
廣受大眾喜愛的「巧克力」，一直是許多甜品的核心元素。「杏桃鬆餅屋」在迎來2022年之際，推出濃情巧克力莓果鬆餅、巧克力核桃厚鬆餅、焦糖可可拿鐵等一系列巧克力甜品，帶來甜甜的暖心滋味。
本季新推出的「巧克力核桃厚鬆餅」，延續4公分高的招牌厚鬆餅為基礎，結合美國巧克力、北海道鮮奶油等元素，在紮實口感之餘帶來滑順甜香，再加上炙烤過的核桃堅果，帶來溫潤的芬香，每份230元。「濃情巧克力莓果鬆餅」則是選擇彈性的薄鬆餅為主角，每片均裹上以法國CACAO BARRY 58%巧克力、蘭姆酒與牛奶調和製成的巧克力醬，並再加上莓果果醬、新鮮台灣草莓等佐料，以自然酸感化解甜膩，帶來細緻的層次風味，每套260元。
除此之外，杏桃鬆餅屋也以法國CACAO BARRY 58%巧克力，推出「經典可可拿鐵」，兼具咖啡韻味與可可香氣，還有棉花糖點綴，每杯160元。另有「焦糖可可拿鐵」、「摩卡棉花糖咖啡」等不同選擇。此次巧克力系列新品限時供應至2月28日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言