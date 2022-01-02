理科太太搶先穿！Palladium聯名限量防水軍靴 再也不怕壞天氣了

以防水軍靴在潮流界佔有一席之地的Palladium再次與Smiley合作，推出聯名系列，不同的是還呈現了兒童款。因此邀請了「網紅」理科太太及愛兒Miles搶先示範穿搭，不論是媽媽奔波帶小孩外出，或是遇到下大雨，也不會影響穿著感受。

在2019年、2020年時Palladium都曾經推出過Smiley聯名系列，以黃色笑臉為識別，出現在品牌的招牌防水軍靴的鞋身上，大受歡迎。而今年有別於過往，Palladium以人氣Pampa Boots鞋型和Smiley再度跨界之外，還因應後疫情時代，獨家製作提供護目鏡、口罩掛鍊、口罩和酒精噴霧瓶一同銷售的限量組合。不僅如此，過去僅有成人款式的聯名系列，此次還加入了童鞋版本，讓消費者可以輕鬆搭出親子造型。

除了聯名款，Palladium也讓去年10月上市的OFF-GRID輪胎潮鞋進化，配備第二代FAST LACING快速綁帶系統，讓城市探險者更方便穿脫。主打機能與潮流感兼具的OFF-GRID輪胎潮鞋，特別釋出限定「迷霧系」配色的磨砂牛皮系列，修長鞋型搭配低筒設計，在穿搭上不論是搭配街頭工裝或長大衣，整體造型都顯得俐落有型，更能修飾腿部線條比例。而且承襲前一代的「全地形輪胎大底」，並採用太空棉質料製程，增加上腳穿著的舒適性與透氣感。而且第二代FAST LACING快速綁帶系統，只要單手拉緊U型拉環即可調節鬆緊。

Palladium OFF-GRID鞋3,280元。圖／Palladium提供

Palladium與Smiley聯名限量組4,990元。圖／Findnew提供