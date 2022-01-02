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市場矚目！樂高重現《路易吉洋樓》遊戲 XLARGE限定公仔上市

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
樂高超級瑪利歐系列《路易吉洋樓》主題盒組完整還原招牌裝備「鬼怪吸塵器」。圖／Lego提供
樂高超級瑪利歐系列《路易吉洋樓》主題盒組完整還原招牌裝備「鬼怪吸塵器」。圖／Lego提供

樂高（Lego）於去年正式將瑪利歐雙胞胎兄弟「路易吉」加入「超級瑪利歐」系列當中，今年更加碼結合遊戲《路易吉洋樓》，推出三款全新遊戲主題擴充盒組，讓大小朋友都期待。而潮牌XLARGE則與BE@RBRICK再次合作，推出聯名公仔，讓藏家都想要擁有。

Lego讓超級瑪利歐系列結合大人小孩都喜愛的經典遊戲《路易吉洋樓》，把遊戲中的路易吉招牌裝備「鬼怪吸塵器」，及熱門角色「哎唷‧喂博士」和「鬼怪犬」們也一同亮相。完整還原遊戲中路易吉帥氣捕捉鬼怪及吸取金幣的功能，不只如此，玩家更可以親手打造專屬的鬧鬼的洋樓機關場景，重現遊戲原著的重點精華，讓喜愛超級瑪利歐系列以及路易吉洋樓的人可以盡情享受各式各樣的新挑戰。此外，此次擴充盒組更具有為《路易吉洋樓》打造的全新聲音和音樂，從視覺、聽覺到動作都完整再現，讓玩家們身臨其境，增加體驗樂趣和互動性。

樂高超級瑪利歐系列推出全新《路易吉洋樓》主題擴充盒組，帶領玩家走入遊戲世界。圖／Lego提供
樂高超級瑪利歐系列推出全新《路易吉洋樓》主題擴充盒組，帶領玩家走入遊戲世界。圖／Lego提供

在2006年，適逢潮牌XLARGE的15周年時，品牌推出了與Medicom Toys旗下支線 BE@RBRICK聯名限定LITTLE FRIEND BE@RBRICK公仔，引起潮流人士矚目。而且當時可販售的是400%的黑色、100%的白色與紅色款，其中的黑色1000%款僅在門市內做展示，並未被販售。而在XLARGE慶祝30周年時，雙品牌再度聯名， 特別推出黑色1000%和白色400%的BE@RBRICK，引起市場的高度關注，預計之後將會賣出天價。

BE@RBRICK XLARGE LITTLE FRIEND WHITE 400%限定公仔3,980元。圖／XLARGE提供
BE@RBRICK XLARGE LITTLE FRIEND WHITE 400%限定公仔3,980元。圖／XLARGE提供

BE@RBRICK XLARGE LITTLE FRIEND BLACK 1000%限定公仔21,980元。圖／XLARGE提供
BE@RBRICK XLARGE LITTLE FRIEND BLACK 1000%限定公仔21,980元。圖／XLARGE提供

品牌 雙胞胎 樂高

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