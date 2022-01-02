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衣櫥必備款！百搭連帽T、大學衫 輕鬆穿出個人風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO在早春系列中，呈現了以中性版型搭配扎實又柔軟具蓬鬆感的布料的休閒上衣。圖／UNIQLO提供
UNIQLO在早春系列中，呈現了以中性版型搭配扎實又柔軟具蓬鬆感的布料的休閒上衣。圖／UNIQLO提供

連帽上衣、圓領大學衫因為具備了中性版型和保暖特色，幾乎每個年齡層和不同性別都適合，而且還能容易與其他單品混搭，因此廣受歡迎。平價時尚品牌Gap和UNIQLO都在這季打造了不同款式，就是要消費者輕鬆搭出個人風格。

從冬天到春天的季節轉換時刻，手感厚實的長袖T恤就是衣櫥最佳單品，UNIQLO在早春系列中，呈現了以中性版型搭配扎實又柔軟具蓬鬆感的布料的休閒上衣，還有連帽和短版設計，讓每個人都能挑到自己的最愛。只要選擇大一號的尺碼，展現舒適oversized寬鬆街頭風格；或以同色單品1秒拉長身形比例，不用燒腦想搭配，就能快速出門。值得一提的是系列中的特級彈性DRY休閒連帽外套，機能材質透氣速乾，濕冷天氣中也無須擔心曬不乾。

Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列紮染連帽上衣1,499元。圖／Gap提供
Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列紮染連帽上衣1,499元。圖／Gap提供

而Gap則是呼應年度代表色， 呈現SWEET SWEAT冰淇淋系列，透過繽紛配色及吸睛的紮染款式，為充滿暗沉、厚重感的冬日衣櫃注入活力。 全系列以香草、薄荷、海鹽、藍莓、葡萄柚、香芋等冰淇淋口味對應其色系作為命名，品項除了主打男女同款的中性版型，也特別為女裝設計拼接、撞色的款式。提供包括連帽外套，以及圓領大學衫和連帽上衣，並加上品牌「碳素軟磨」獨家柔軟技術提升穿著體驗。

Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列連帽外套1,499元。圖／Gap提供
Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列連帽外套1,499元。圖／Gap提供

Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列連帽外套1,499元。圖／Gap提供
Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列連帽外套1,499元。圖／Gap提供

UNIQLO休閒上衣790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO休閒上衣790元。圖／UNIQLO提供

Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列女裝拼接上衣1,499元。圖／Gap提供
Gap SWEET SWEAT冰淇淋系列女裝拼接上衣1,499元。圖／Gap提供

UNIQLO女裝圓領短版休閒上衣790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝圓領短版休閒上衣790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO特級彈性DRY休閒連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO特級彈性DRY休閒連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供

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