粉絲們久等了！周董、五月天阿信合體重現「周五俱樂部」聯名T恤熱銷

樂團五月天的阿信、「周董」周杰倫在2022年的一開始就獻給了廣大粉絲驚喜，兩人除了在跨年線上特別版演唱會隔空合體之外，還讓旗下的潮牌攜手合作，推出聯名「周五俱樂部FRIDAY CLUB」限定服飾，一上市就熱銷。

原本「周五」是周杰倫擔任五月天演唱嘉賓時，合體的名稱，所以由五月天阿信與周杰倫各自經營的品牌STAYREAL 與 PHANTACi便以此為概念攜手合作。提到此次跨界，兩人表示之前就在網路上經常看到大家呼喚「周五」合作，希望周五這個概念不只是出現在演唱會中，所以考慮可以再玩一次聯名。兩位也表示對於「周五」這概念，大部分人都會想到是一整周的最後一個工作日，也是迎接假日的開始，所以每到周五的心情總會充滿期待感，為傳遞周五的chill態度，因此就誕生了「周五俱樂部」這個主題。

周杰倫（左）和五月天阿信（右）的潮牌，共同推出聯名系列。圖／STAYREAL提供

對於聯名款式設計，五月天阿信與周杰倫也表示這次是以學校練團時的團服概念來做發想，讓人重溫校園玩團時期的青春熱血感。聯名系列有短袖T恤與連帽上衣兩種版型，正面以「FRIDAY CLUB」展現周五俱樂部概念，後方則印上「MONDAY TO FRIDAY ，ROCK'N’ ROLL EVERYDAY」鼓勵大家新的一年暫時拋開生活壓力。凡購買任一件周五俱樂部聯名系列商品還能獲得「FRIDAY CLUB」專屬紀念卡，每張卡上都有獨一無二的會員編碼，值得珍藏。