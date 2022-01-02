北捷推出虎年生肖紀念套票 明日網路率先限量預購

2022「虎」年到，台北捷運公司獨家推出「虎年生肖紀念套票」，內容包含2張不同款式一日票、獨家設計紅包及春聯，每套售價360元，今年首度開放「台北捷運線上商城」預購。網路率先明日起開放預購，限量200套；1月15日起也可在車站現場購買，限量600套，每人每次限購2套。

台北捷運公司自1997年起，配合年度生效及當時磁卡票證系統，發行磁卡式紀念車票，隨著悠遊卡日漸普及，2006年發行末款狗年生肖紀念車票後，就未再發行，直到2013年推出龍年生肖紀念套票，引發廣大迴響後才恢復發行。

北捷表示，虎年生肖紀念套票主視覺以「日的永恆」與「老虎登高」，搭配雲和山的意象呈現，金銀雙虎在山頂虎嘯風生，撥雲見日，永恆的日光照耀大地，溫暖人心，讓新的一年有新的氣象，揮別過去歷經艱辛的一年，迎接旭日東昇的光明，用滿滿的希望和活力面對未來。

此次推出的生肖套票附除有2張不同款式的一日票（不限使用日期、不含押金），還有2個獨家設計的紅包袋及1張春聯，以吉祥紅色為底，金銀雙虎坐於山頂，運用燙金及燙銀工藝，展現濃厚年節氣氛。

虎年生肖紀念套票每套售價360元，今年首度開放線上預購方式，不克前往車站購買的民眾，可自1月3日早上10時起至1月9日止，在「台北捷運線上商城」網路預購，網路限量販售200套，1月10日起陸續出貨。