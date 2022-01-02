天母人久等了！「壽司郎」插旗高島屋 3月底開幕

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自2018年登台後，持續在台拓點。壽司郎近期也將再於天母開設「天母高島屋店」，將會是天母第一間壽司郎，預計將於今年3月底正式開幕，成為天母當地居民的用餐新選擇。。

自1984年於大阪成立的「壽司郎」，在日本擁有超過500間分店，由於已經連續9年業績蟬連日本迴轉壽司之冠，因此也被稱為「日本第一迴轉壽司」。壽司郎自2018年6月登台後，不斷拓展分店，目前在雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地均有分店。在2021年3月，壽司郎更因為舉辦姓名對對碰活動，引發全台「鮭魚之亂」，大大增添話題性與知名度。

壽司郎在2021下半年進駐汐止、新莊、土城等地，而即將開幕的「天母高島屋店」，位於天母高島屋2樓，將會是品牌首度進駐天母，目前已經正在進行門市整修與人才招募的階段，預計將於今年3月底正式開幕。