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美國元旦玫瑰花車遊行 華航「自行車遊台灣」蟬聯首獎

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
2022年美國玫瑰花車遊行於洛杉磯帕薩迪納市盛大舉辦，華航今年以「Biking Around Taiwan 自行車遊台灣」為主題，再度蟬聯國際花車首獎。圖／華航提供
2022年美國玫瑰花車遊行於洛杉磯帕薩迪納市盛大舉辦，華航今年以「Biking Around Taiwan 自行車遊台灣」為主題，再度蟬聯國際花車首獎。圖／華航提供

美國新年三大慶典之一「玫瑰花車遊行」，2022年元旦在洛杉磯帕薩迪納市登場，中華航空蟬聯國際花車首獎（International Award），今年以「Biking Around Taiwan 自行車遊台灣」的主題亮相，一家人騎乘自行車探索台灣自然、人文風情，象徵華航將多元細緻的台灣風光帶向國際，也期待在國境解封時，迎來世界各地旅人到訪台灣。

華航表示，本屆花車設計理念以一家人騎自行車遊台灣為主軸，打造全長55呎、寬18呎、高25呎的花車，旅行途中行經阿里山遇見小火車、品嘗台灣小吃滷肉飯配上珍珠奶茶，在水果王國盛產的鳳梨與芒果點綴下，徜徉「五月雪」油桐花中，整體以Q版樣式生動呈現。

美國玫瑰花車遊行2021年因受疫情影響暫停舉辦，隨著疫苗普及、覆蓋率增加，今年恢復辦理，華航邀請員工同樂，眾人騎乘自行車伴隨花車前進，一同參與遊行。

華航表示，一家人騎車探索新事物、認識新文化的設計理念，也與大會今年的花車主題「Dream. Believe. Achieve.」相呼應，並展現華航人邀請國際旅客在疫情過後造訪台灣的熱情。

華航自1987年參加「美國玫瑰花車」新年盛會，至今締造29次獲獎紀錄，今年再次與外交部、交通部觀光局合作，也是唯一獲獎的航空公司。

華航參加本屆「玫瑰花車遊行」，眾人騎乘自行車伴隨花車前行。圖／華航提供
華航參加本屆「玫瑰花車遊行」，眾人騎乘自行車伴隨花車前行。圖／華航提供

華航 自行車 美國

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