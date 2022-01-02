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影／壓起來像橡皮擦 冠軍果農教你判斷鳳梨釋迦賞味期

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
林信宇指出，好吃的鳳梨釋迦不只甜香，還有融合鳳梨酸香口感，絕對讓你一口接一口、愛不釋手。記者卜敏正／攝影
林信宇指出，好吃的鳳梨釋迦不只甜香，還有融合鳳梨酸香口感，絕對讓你一口接一口、愛不釋手。記者卜敏正／攝影

元旦3天連假，民眾到台東旅遊，都會帶台東盛產鳳梨釋迦當伴手禮，但剛買到的鳳梨釋迦還是硬的，要如何判斷何時可以吃？曾獲去年鳳梨釋迦優質果園評鑑冠軍的「阿信釋迦」果農林信宇表示，鳳梨釋迦採下約6天會軟熟，可以用手壓釋迦果下方三分之一處，壓下去有「橡皮擦」的軟度觸感，酸甜度最佳。

林信宇表示，農民為方便釋迦運送、讓消費者吃到最美味釋迦，從樹上剛採下來還未軟熟，這時候釋迦會產生乙烯，大約需要再過6天才會完全軟熟，但是因為氣溫、存放環境不同，消費者買到的鳳梨釋迦軟熟天數有長有短，要如何判斷是否可吃，有一個重點就是用手指壓。

林信宇說明，消費者買回釋迦放了五、六天後，可用拇指壓釋迦果從下往上三分之一的位置，也可以多用點力壓，因為釋迦果沒有熟、很硬，如果熟的話，壓下去的感覺會有指壓橡皮擦的觸感、軟度，這就代表釋迦熟了可以吃了。

他說，消費者如果想吃甜一點，可以再多放個一兩天，因為釋迦會愈放愈甜，不要吃太熟的人這個時候可以將釋迦切好、放進冰箱，就不會再後熟，這個時候甜度大約21到22度，如果在放假去有可能達到24、25度。

林信宇指出，好吃的鳳梨釋迦不只甜香，還有融合鳳梨酸香口感，絕對讓你一口接一口、愛不釋手，但一定要記得掌握最好的時機點品嚐，不要放得過熟了，吃起來甜度太高就可惜了。

農民為方便釋迦運送、讓消費者吃到最美味釋迦，從樹上剛採下來還是硬的，大約需要再過6天才會完全軟熟。記者卜敏正／攝影
農民為方便釋迦運送、讓消費者吃到最美味釋迦，從樹上剛採下來還是硬的，大約需要再過6天才會完全軟熟。記者卜敏正／攝影

鳳梨釋迦 台東 冰箱

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