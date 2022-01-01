星三代UTA跟老爸本木雅弘都愛這牌？好品味手刀筆記！
品味是可以傳承、學習的嗎？答案自在個人心中。日本「星三代」超帥男模內田雅樂（UTA）與父親亞洲男神本木雅弘不約兒童在ig秀出配戴同品牌、同系列的表款，加上兩人都以藍色西裝打理造型，讓人看見兩代新舊人氣焦點，在品味上有志一同。
身為星三代的內田雅樂（UTA），除了具有傲人195公分身高，更有濃眉電眼與迷人的深邃五官。先前他曾在2018年出道並登上巴黎時裝周秀台，為2019春夏季日本設計師品牌走秀，近年已成為日本時裝界寵兒，並成為精品品牌的愛用名人；而身為日本國寶級已逝女演員樹木希林女婿的本木雅弘也以是亞洲男神，他曾以電影《送行者》走奧斯卡，近年雖然作品較少，亦有黑幫主題影集《義理 / 恥》（Giri / Haji）於Netflix上播映。這回內田雅樂與老爸本木雅弘品味有志一同，兩人分別戴上浪琴巨擘系列藍色面盤腕表，展現父子傳承的優雅品味。
巨擘系列屬於浪琴（Longines）品牌中高階的複雜功能系列，過去十年前曾推出的巨擘系列「四逆跳（Retrograde）」腕表，推出一度叫好也叫座、堪稱最超值的複雜功能表款。本次內田雅樂（UTA）配戴的則是較年輕的巨擘系列月相男仕腕表，40毫米的精鋼表殼搭配藍色面盤與月相功能，是斯文的派對風格之選，訂價約76,400元。而本木雅弘配戴的則是更進階的巨擘全日曆月相計時碼表，計時碼表機制並有較複雜的導柱輪結構，略大、42毫米的面盤中將能一次掌握星期、日期、月相等各種時間資訊，一如本木雅弘在戲劇、風格上的全方位成就，面盤另有銀色麥穗紋搭配皮表帶，訂價皆為11萬元。
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