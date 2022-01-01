星三代UTA跟老爸本木雅弘都愛這牌？好品味手刀筆記！

品味是可以傳承、學習的嗎？答案自在個人心中。日本「星三代」超帥男模內田雅樂（UTA）與父親亞洲男神本木雅弘不約兒童在ig秀出配戴同品牌、同系列的表款，加上兩人都以藍色西裝打理造型，讓人看見兩代新舊人氣焦點，在品味上有志一同。

身為星三代的內田雅樂（UTA），除了具有傲人195公分身高，更有濃眉電眼與迷人的深邃五官。先前他曾在2018年出道並登上巴黎時裝周秀台，為2019春夏季日本設計師品牌走秀，近年已成為日本時裝界寵兒，並成為精品品牌的愛用名人；而身為日本國寶級已逝女演員樹木希林女婿的本木雅弘也以是亞洲男神，他曾以電影《送行者》走奧斯卡，近年雖然作品較少，亦有黑幫主題影集《義理 / 恥》（Giri / Haji）於Netflix上播映。這回內田雅樂與老爸本木雅弘品味有志一同，兩人分別戴上浪琴巨擘系列藍色面盤腕表，展現父子傳承的優雅品味。