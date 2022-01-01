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奶油色太美味 TITONI傳承計時碼表 懷舊0熱量

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞士鐘表品牌TITONI推出新款Heritage傳承系列計時碼表，以奶油色的面盤加上1950年代的Cafe Racer文化、以及二次世界大戰尾聲時流行的軍用測距功能，實用、懷舊。圖 / TITONI提供
瑞士鐘表品牌TITONI推出新款Heritage傳承系列計時碼表，以奶油色的面盤加上1950年代的Cafe Racer文化、以及二次世界大戰尾聲時流行的軍用測距功能，實用、懷舊。圖 / TITONI提供

新的一年，所有的人事物都變得煥然一新，空氣裡充滿甜甜的味道。想給自己一點甜蜜、懷氣的氣息？瑞士鐘表品牌TITONI推出新款Heritage傳承系列計時碼表，奶油色的面盤加上揉和1950年代的Cafe Racer文化、二次世界大戰時的軍用測距功能，兼容實用與懷舊，讓新的一年，有型、摩登、0熱量。

為了完美還原1950年代時品牌在歐美深受喜愛的精湛工藝，品牌特別使用了仿舊的品牌復古LOGO、懷舊的弧面藍寶石水晶面盤，更有古典氣息濃厚的奶油色，復刻出一款古色古香的當代風雅時計。41毫米的面盤中還有一大特色：面盤邊緣計速圈，除了常見的（黑色）計時圈與（藍色）測速圈，紅色圈所顯示的則是一般計時碼表罕見的軍用測距功能。三色計速圈，將能利用光速與聲速之間的速率差，以確認戰場中我方陣地與交戰區的約略距離；首先看到火光時按下按把、聽到音聲時再按一次暫停，便能獲得與目標間的相對距離。

同系列另有一款風格較為現代的傳承系列計時碼表，使用銀色、黑色次表盤，或黑色、銀色次表盤的雙色（two-tone）設計，還原1950年代在歐洲風行的Café racer重型機車文化美學。兩款計時表款都具備透明背面，可欣賞計時機芯的打磨修飾；品牌在台灣總代理並加碼，一旦線上註冊可在原有2年全球保固再延長3年，合計五年的保固年限，同時首批購買限量配額的消費者，還可獲數量有限之自動上鍊盒。表款訂價皮帶款為73,000元、鍊帶款則為75,000元。

近距離欣賞，更能發現表款時標、次表盤、指針的眾多精緻細節。圖 / TITONI提供
近距離欣賞，更能發現表款時標、次表盤、指針的眾多精緻細節。圖 / TITONI提供
TITONI Heritage傳承系列計時碼表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，動力儲存58小時，73,000元。圖 / TITONI提供
TITONI Heritage傳承系列計時碼表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，動力儲存58小時，73,000元。圖 / TITONI提供
TITONI Heritage傳承系列計時碼表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，動力儲存58小時，73,000元。圖 / TITONI提供
TITONI Heritage傳承系列計時碼表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，動力儲存58小時，73,000元。圖 / TITONI提供

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