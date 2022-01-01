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國際摘金！花蓮瑞穗天合「覆盆子歌劇院蛋糕」創意致勝

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
瑞穗天合國際觀光酒店「覆盆子歌劇院蛋糕」。圖／瑞穗天合提供
瑞穗天合國際觀光酒店「覆盆子歌劇院蛋糕」。圖／瑞穗天合提供

又見台灣之光！瑞穗天合國際觀光酒店的「覆盆子歌劇院蛋糕」Raspberry Opera Cake，榮獲法國坎城「Cannes Dessert Prize」2021年度創新獎金牌。這款揚名海外的蛋糕，即日起開放訂購，須提前4天電話預約，售價1,380元。

瑞穗天合國際觀光酒店點心房副主廚林照富，擁有30多年甜點烘焙經驗，3年前回到故鄉花蓮，一心期盼台灣東部飯店甜點的質感，也能擁有與台北等都會地區相同的實力。他所創作的覆盆子歌劇院蛋糕參加法國坎城「Cannes Dessert Prize」評選，榮獲2021年創新獎金牌，他認為，甜點首重「視覺的裝飾」，要做到「只要放在眼前，就讓人有想吃的欲望」，「垂涎欲滴是第一步，接下來就要發揮內涵，要能創造驚喜」。

Cannes Dessert Prize是第一個專為糕點評選的法國組織，由世界核可的GSA委員會所組成專業評選精緻甜點，每年評選各式創新甜點，2021年共有89個國家、2,659件甜點參賽。

傳統的歌劇院蛋糕外型方正，層次多在6層以上，據傳是因與巴黎歌劇院的舞台相似而得名，製作時層次要分明，強調整體味道平衡，尤其考驗甜點師傅製作時的功力。獲獎的覆盆子歌劇院蛋糕有6層，其中三層為浸泡過覆盆子糖液的海綿蛋糕，巧克力甘納許與覆盆子奶油餡料入口即化，達到水乳交融的平衡，這也是歌劇院蛋糕菁華魅力之所在。

相關資訊可洽：03-887-1234。

點心房副主廚林照富。圖／瑞穗天合提供
點心房副主廚林照富。圖／瑞穗天合提供

甜點 歌劇院

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