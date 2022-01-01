大旅行家必備！亞諾表Globetrotter精鋼表款 新年啟程

每跨越新的一年，總讓人想要去遠方旅行。其實跨越時間的時區、年份，本身就像一次重要的移動，從此地跨向了未知。瑞士鐘表品牌亞諾（Arnold & Son）推出新款Globetrotter系列精鋼腕表，以面盤上特殊的拱橋裝飾結構，切分了時區，也帶來旅行的各種想像。

45毫米的面盤中，正中央的人工寶石如同永恆的北極星，而橫斷面盤中央的鏤空拱橋，則象徵了英國格林威治（ Greenwich）天文臺的國際換日線。在寶石下方、360度的3D立體球面世界地圖，將壯闊的太平洋、世界大陸盡收眼底；

單單3D球體面盤微繪海洋的過程，就需經過八道工序，工時長達二至三個工作日，微繪過程中還需留意避免刮傷鏡面拋光的五大洲，一旦留下刮痕、便需重新製作；值得細看的，更有深海中的洋流以珍珠母貝粉末繪製、同時海岸線則運用上Super-Luminova夜光塗料，讓海岸在白晝、夜間或低光源時，各有壯闊與幽微的不同情境之美。