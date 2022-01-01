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公司團購煎茶禮盒 意外發現好市多隱藏版服務：真的好貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）受到許多消費者喜愛。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多（Costco）受到許多消費者喜愛。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多，不管是平日還是假日總是人潮滿載，因為賣場有許多CP值高的好物，忠實粉絲只增不減。最近有民眾訂購了辻利煎茶禮盒要送給親友，卻引起公司同事失去理智的團訂，也意外發現了好市多商業配送中心的「貼心服務」，讓她讚不絕口。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上週到好市多逛到了一款辻利煎茶禮盒，本來是自己打算要買幾盒來送給親友，結果同事看到大家都說要，連老闆看到都覺得很大盒、日本大品牌、體面又不貴，過年喝茶也健康，於是決定拿它當公司送客戶的禮盒。

因為沒有車子可以載，本來想要叫計程車，但算一算運費太貴，就打了客服電話，並且被轉到了好市多商業配送中心，接電話的小姐很客氣的說，如果不是在山上或海邊，雙北105盒以下運費300元，原po心想也太便宜。

於是原po的同事們失去理智揪團起來，覺得運費便宜又不用自己去搬，還可以賣場價格，本來想控制在105盒內，沒想到大家根本是報復性消費，一發不可收拾，每天數字都在成長，最後變成200多盒。

本來想說運費可能會爆貴，結果200多盒運費才600元，相當佛心，原po也表示商業配送中心相當貼心，每天都會打電話來關心進度，還派人親自送一盒來給大家試吃，「真的好貼心」。

網友公司同事瘋狂團購，200多盒直接佔據半個會議室。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
網友公司同事瘋狂團購，200多盒直接佔據半個會議室。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

網友看完也紛紛留言，「連外賣都辦試吃，這次台灣好市多進步了，台灣人情味再度晉升，這次點個讚」、「商業配送真的讚！之前結婚買了近百瓶酒就是用這項服務～安全又划算」、「哇！這個好像很方便耶」、「這禮盒超讚！但你們好猛」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好市多

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