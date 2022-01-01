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女孩限定、派對必備！Super Q氣泡葡萄酒+香氛微醺上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
開起Super Q氣泡葡萄酒，和閨蜜好友舉酒歡慶。圖／Super Q提供
開起Super Q氣泡葡萄酒，和閨蜜好友舉酒歡慶。圖／Super Q提供

跨年、新年接力到，歲末年終派對特別多，食品專家SUN FRIEND MOUTH看好商機推出專屬台灣限定白金香氛微醺禮盒組，兩款SUPER Q紅白氣泡葡萄酒，主打「女孩限定」的輕奢大人系口感，並選搭清新綠葉花香蠟燭，營造女孩歡聚派對氛圍。即日起於全台全家獨家販售，每組優惠價四瓶439元。

根據Nielsen 2020年針對台灣市場研究發現，偏愛低酒精飲品為大宗(20.9%)，18~24歲的女性為主要消費族群。迎接新年的到來，食品專家SUN FRIEND MOUTH特別推出專屬台灣限定白金香氛微醺禮盒組，兩款SUPER Q紅白氣泡葡萄酒，進口葡萄牙酒莊產地直送，包括白色瓶身包裝搭配金色點綴的氣泡白葡萄酒，淡淡的清香揉合了清爽的香檳口感，微酸中襯托出葡萄的果香甜；另一款則是大人味的氣泡紅葡萄酒，帶有燉李子和香草的味道，柔和的單寧，紅寶石般的酒體，成熟中帶點餘韻。

兩款酒皆採瓶裝、獨家專利易拉罐蓋罐技術，保留最佳氣泡酒風味，開瓶後，夢幻般的白煙緩緩溢出，隨之而來的是清甜酒香。

Super Q全球年銷高達800萬瓶，台灣年銷10萬瓶，此次推出台灣專屬限定的白金香氛微醺禮盒組，包含兩款超人氣Super Q紅白氣泡葡萄酒各兩瓶，再搭配一款特別選用清新綠葉花香味的蠟燭。追蹤官方IG@sunfriend_mouth，並於指定貼文留言@好友還可獲抽獎資格，贈送限定Super Q白金香氛微醺禮盒3組。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

Super Q風味微甜，香檳口感帶點青澀如少女心。圖／Super Q提供
Super Q風味微甜，香檳口感帶點青澀如少女心。圖／Super Q提供

葡萄酒 派對

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