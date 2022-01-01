香港「幻彩詠香江」迎2022線上看！M+化身巨型倒數時鐘

全球各地都在以不同的姿態迎接2022，香港維多利亞港跨年倒數上演的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，搭配多棟大廈樓頂發放煙火，帶來充滿視覺效果、讓人激情感動的精彩匯演，以此祝願全世界新的一年更美好！

維多利亞港的天際線享譽世界，不僅是香港人的瑰寶，更是旅客造訪時的熱門景點，座落於西九文化區、全新開幕的M+視覺文化博物館，高聳的建築也成為耀眼的維港新地標。

跨年夜當晚，M+高達65.8米的幕牆，化身一幅峨然矗立的巨型倒數屏幕，放映一段譜寫香港故事的影片。這部影片由香港本地數位藝術家團隊精心創作打造，猶如寫給香港的一封家書，將這座城市的著名地標、各具特色的大城小區，以及精采多姿的藝術文化等一一活現眼前。

跨年時刻，M+幕牆化身變成大型倒數時鐘，帶領觀眾遊走香港豐富的景觀之中。元旦午夜零時零分一刻，畫面隨即顯示數字「2022」及新年祝賀字句，搭配「幻彩詠香江」及煙火的精彩匯演，向世界獻上新歲祝福。

在燈光藝術匯演閃耀維港兩岸的同時，2019年榮獲《留聲機》雜誌「年度管弦樂團大獎」的香港旗艦樂團—香港管弦樂團，也於西九文化區舉行的戶外跨年倒數演唱會演奏華麗而振奮激昂的樂章，與世界各地的觀眾一同分享香港迎接新一年的重要時刻。