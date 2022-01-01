義大世界888秒煙火點亮高空 金色煙花像水母緩緩上空

高雄義大遊樂世界跨年煙火昨晚12點整隨著倒數準時施放，以「關懷、希望、勇氣、未來」四大篇章為主題施放888秒煙火，現場超過5萬人聚集義守大學廣場、義大皇家飯店等處觀看煙火，煙火隨著燈光、音效陸續點亮天空，民眾抬頭看著也忍不住驚呼。

義大世界已連續13年施放跨年煙火，今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，運用吉祥數字888，祝福新年百業復甦，第一篇章由「昇曲導付」大型藝術煙花率先登場，接著從歐洲引進、全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」登場，如同水母的金色煙花緩緩上空，與高空煙花相呼應。

第二、三篇章象徵勝利的立體V型煙火、七彩扇形特效煙火，搭配義大遊樂世界摩天輪，如同美好的彩虹鼓舞人心，展現希望與勇氣，最後第四篇章由艷麗的金色錦冠煙花、銀色花束，象徵美好未來，也帶來新年祝福，隨著煙花陸續綻放，民眾臉上也充滿喜悅與希望。