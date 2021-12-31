疫情邁向第三年／口服藥物效果 成恢復正常生活關鍵

疫情走過兩年，正式邁入第三年。疫情曙光到底在哪裡？台大兒童醫院院長黃立民表示，當抗病毒口服藥物正式問世的時候，疫情就不會再出現這種反反覆覆，封城又解封的狀況。他推估，2022年下半年曙光就會出現。而林口長庚副院長邱政洵則表示，先度過跨年與春節再說，如果這關沒有度過，後面變化仍舊很多。

黃立民表示，目前病毒致病率已有些弱化，當有效的口服藥物問世，疫情就會走向終點，人類將永遠與病毒共存，就如同流感一樣。目前最寄望的抗病毒藥物是輝瑞開發Paxlovid，可降低九成住院與死亡率，至於默克的抗病毒新藥莫納皮拉韋，大約能夠降低重症率三成左右。

黃立民表示，如果病毒的致病強度維持在Delta，加上口服抗病毒藥物問世，可以開始安排正常生活與旅遊了。最擔心口服藥物效果不如預期，又新冠病毒再次變異。他表示，若口服藥物效果一般，再研發次世代疫苗也可以，雖說下半年可看到曙光，但應該也是要到接近年底才有機會完全正常。

前疾管局長蘇益仁表示，疫苗與抗病毒藥物搭配是終結疫情關鍵，特別台灣有二成連一劑疫苗都還沒打，免疫力差的長輩，應該打好打滿。他認為，2022年二月底到三月初，全球疫情會逐步趨緩，只是未來人類與病毒共存，恐怕還是要戴口罩。新冠病毒若走向流感化，還是與一般流感不同，流感大多發生在冬季，但是新冠肺炎發生在全年任何季節，疫苗鐵定是要持續打下去。

邱政洵表示，亞洲國家因為有很好的NPI措施，導致全球疫情因Omicron爆發時，亞洲仍有時差，近期日本、韓國、中國、新加坡才開始有Omicron疫情。