快訊

周杰倫出來了！跨年合體五月天曝天大喜訊

疫情邁向第三年／2021幸好美日捐疫苗 2022追趕接種率

疫情邁向第三年／口服藥物效果 成恢復正常生活關鍵

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。 製表／許政榆
2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕，如今即將進入第三年。 製表／許政榆

疫情走過兩年，正式邁入第三年。疫情曙光到底在哪裡？台大兒童醫院院長黃立民表示，當抗病毒口服藥物正式問世的時候，疫情就不會再出現這種反反覆覆，封城又解封的狀況。他推估，2022年下半年曙光就會出現。而林口長庚副院長邱政洵則表示，先度過跨年與春節再說，如果這關沒有度過，後面變化仍舊很多。

黃立民表示，目前病毒致病率已有些弱化，當有效的口服藥物問世，疫情就會走向終點，人類將永遠與病毒共存，就如同流感一樣。目前最寄望的抗病毒藥物是輝瑞開發Paxlovid，可降低九成住院與死亡率，至於默克的抗病毒新藥莫納皮拉韋，大約能夠降低重症率三成左右。

黃立民表示，如果病毒的致病強度維持在Delta，加上口服抗病毒藥物問世，可以開始安排正常生活與旅遊了。最擔心口服藥物效果不如預期，又新冠病毒再次變異。他表示，若口服藥物效果一般，再研發次世代疫苗也可以，雖說下半年可看到曙光，但應該也是要到接近年底才有機會完全正常。

前疾管局長蘇益仁表示，疫苗與抗病毒藥物搭配是終結疫情關鍵，特別台灣有二成連一劑疫苗都還沒打，免疫力差的長輩，應該打好打滿。他認為，2022年二月底到三月初，全球疫情會逐步趨緩，只是未來人類與病毒共存，恐怕還是要戴口罩。新冠病毒若走向流感化，還是與一般流感不同，流感大多發生在冬季，但是新冠肺炎發生在全年任何季節，疫苗鐵定是要持續打下去。

邱政洵表示，亞洲國家因為有很好的NPI措施，導致全球疫情因Omicron爆發時，亞洲仍有時差，近期日本、韓國、中國、新加坡才開始有Omicron疫情。

對於何時終結疫情，邱政洵有「三點一期待」，第一點是疫苗一定要打，打一劑總比沒打好，美國單日五十萬人確診，且多數都是沒打過疫苗的，其次才是突破性感染；第二點是台灣引以為傲的NPI措施，絕對不要放棄；第三點是持續監測，接下來台灣最大的難關在一、二月，度過後曙光應該就近了。最後一個期待是，抗病毒藥物問世後，新冠流感化，人類就能看到脫離疫情的希望了。

台大兒童醫院院長黃立民表示，當抗病毒口服藥物正式問世的時候，疫情就不會再出現這種反反覆覆，封城又解封的狀況。圖／黃立民提供
台大兒童醫院院長黃立民表示，當抗病毒口服藥物正式問世的時候，疫情就不會再出現這種反反覆覆，封城又解封的狀況。圖／黃立民提供
前疾管局長蘇益仁表示，疫苗與抗病毒藥物搭配是終結疫情關鍵。本報資料照片
前疾管局長蘇益仁表示，疫苗與抗病毒藥物搭配是終結疫情關鍵。本報資料照片
林口長庚副院長、防疫指揮官邱政洵今天說，案881是經獨立動線，上到負壓隔離病房治療，完全沒有進到牙科與醫院其他地方等狀況，全程依照SOP處理，目前在治療中。記者張裕珍／攝影【作者：張裕珍，日期：2021-01-23，數位典藏序號：20210123115215621】
林口長庚副院長、防疫指揮官邱政洵今天說，案881是經獨立動線，上到負壓隔離病房治療，完全沒有進到牙科與醫院其他地方等狀況，全程依照SOP處理，目前在治療中。記者張裕珍／攝影【作者：張裕珍，日期：2021-01-23，數位典藏序號：20210123115215621】

疫情 疫苗 流感

延伸閱讀

第3劑間隔5個月 專家憂有漏洞

中研院女SOP現漏洞還被老鼠咬兩次 專家：沒做好這兩步

獨／重症童每天哭十幾小時 醫籲放寬家長探病規定

眼看病毒「馬上要來」 專家：除了Omicron也可能是它

相關新聞

疫情邁向第三年／口服藥物效果 成恢復正常生活關鍵

疫情走過兩年，正式邁入第三年。疫情曙光到底在哪裡？台大兒童醫院院長黃立民表示，當抗病毒口服藥物正式問世的時候，疫情就不會...

買梨山茶認標章 茶色蜜綠顯黃帶水果清香

梨山茶經常被仿冒或混外來茶，6年前已全數完成產地標章的貼標，透過產地標章認證，建立市場辨識度，逐漸成為消費者購買的依據。...

繽紛小點心／滿滿鮮奶油草莓！放假來個華麗鬆餅派對

點燃鬆餅熱潮的元祖─夏威夷風鬆餅。搭配大把的打發鮮奶油和色彩繽紛的水果，視覺上同樣享受的鬆餅，在甜點中開創出了全新的...

葉怡蘭打造新經典年禮！茶、糖、金華火腿 PEKOE上市

年節將屆，經典年禮不外乾貨、年糖與茶葉，由飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種美味食品的PEKOE食品雜貨鋪，今年就以「...

遠傳friDay購物熱門年菜榜大公開！預購下殺3.3折起

距農曆春節僅剩一個月，在疫情蠢蠢欲動下，網購年菜在家享用成眾多家庭首選，遠傳friDay購物觀察今年3,000元左右價位...

「騰雲號」130年紀念！BALL Watch台灣限定版重返榮光

21世紀的現在，網路就像一列虛擬的交通工具，傳送了情感和資訊。而130年前的世界上，火車則是現實中的物理連結，讓分隔兩地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。