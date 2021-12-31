買梨山茶認標章 茶色蜜綠顯黃帶水果清香

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
梨山茶標章，讓消費者容易辨識真正梨山茶。圖/經發局提供
梨山茶標章，讓消費者容易辨識真正梨山茶。圖/經發局提供

梨山茶經常被仿冒或混外來茶，6年前已全數完成產地標章的貼標，透過產地標章認證，建立市場辨識度，逐漸成為消費者購買的依據。和平區公所及茶農對未來梨山茶市場深具信心。

梨山地區氣候與地理環境特殊，因長年雲霧籠罩，溫差大且冬季有雪，生長期長，造就茶葉葉肉肥厚，口感甘甜，自帶水果香氣。

梨山茶產自海拔1450至2500公尺的梨山茶區，高冷茶菁，土壤含豐富有機質，外型緊結厚重、香氣高揚。辨識茶山茶，可見茶葉翠綠鮮嫩，水色蜜綠顯黃，喉韻清爽甜潤、耐沖泡、口感甘甜度高，等級越高特色越明顯。

和平區長吳萬福指出，區公所張貼產地標章，避免混充茶或非梨山茶仿冒，須經農藥殘留檢驗及品質把關，可維護消費者權益，品牌形象永續行銷及提升競爭力。

經濟部智慧財產局2016年7月1日獲准註冊「臺中市和平區梨山茶產地證明標章」使用權利，公所規劃拍攝10部梨山茶農宣傳影片及「小小茶師研習營」行銷原鄉自然景觀、農特產及原住民文化。

梨山茶獨具特色，茶葉翠綠鮮嫩，水色蜜綠顯黃，喉韻清爽甜潤、耐沖泡、口感甘甜度高。圖/和平區公所提供
梨山茶獨具特色，茶葉翠綠鮮嫩，水色蜜綠顯黃，喉韻清爽甜潤、耐沖泡、口感甘甜度高。圖/和平區公所提供

梨山 仿冒 茶葉

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