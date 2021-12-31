繽紛小點心／滿滿鮮奶油草莓！放假來個華麗鬆餅派對
點燃鬆餅熱潮的元祖─夏威夷風鬆餅。搭配大把的打發鮮奶油和色彩繽紛的水果，視覺上同樣享受的鬆餅，在甜點中開創出了全新的領域。接下來的美味鬆餅提案，就來貪心地把這些夏威夷風的元素，全部放進一個盤子裡吧。
● 製作順序
1. 切水果
2. 混合麵糊
3. 煎鬆餅
4. 製作打發鮮奶油
5. 盛盤
● 材料（直徑20cm／3片／1盤）
Ａ.水果
草莓 4顆
香蕉 ½根
芒果 ½顆
紅龍果 ¼顆
柳橙 ¼顆
Ｂ.鬆餅麵糊
低筋麵粉 180g
烘焙泡打粉 5g
上白糖 30g
雞蛋 1顆
鮮奶 150㎖
無糖原味優格 50g
C.打發鮮奶油
鮮奶油 200㎖
細砂糖 25g
香草精 3滴
D.配料
藍莓 12顆
糖粉 少許
蘭花 1朵
薄荷葉 少許
楓糖漿 2大匙
● 前置準備
1.低筋麵粉、烘焙泡打粉、上白糖混合後過篩。
2.雞蛋、鮮奶、無糖原味優格在開始製作前10分鐘，從冰箱取出備用。
3.所有水果確實洗淨並拭乾水氣。
4.鮮奶油要打發前再從冰箱中取出。
● 作法
步驟A.切水果（切好後用保鮮膜封起來冷藏降溫）
1. 切下草莓的蒂頭。
2. 直切成兩半。
3. 香蕉剝皮後切成圓片。
4. 芒果削皮去籽，切成2cm的方塊。
5. 紅龍果直接對半切後剝皮，將果肉切成容易入口的大小。
6. 柳橙直接帶皮切成船型片。
步驟B.混合麵糊
1. 將混合過篩的低筋麵粉、烘焙泡打粉、上白糖，放入一個大的調理盆中。
2. 在另一個調理盆中打入雞蛋，放進鮮奶、無糖原味優格後充分拌勻。
3. 在1的調理盆中，分次少量倒入2的液態材料混合均勻，直到沒有粉末顆粒。
步驟C.煎鬆餅
1. 開小火或是設定溫度160～170℃，在預熱好的平底鍋中倒入一片量的麵糊（全部的三分之一）。
2. 等表面出現一顆顆的小凹洞時翻面。
3. 用小火或維持160～170℃煎3～4分鐘，用竹籤戳中心確認熟度。如果沒有沾黏麵糊就可以取出，再繼續煎剩下的鬆餅。
步驟D.製作打發鮮奶油
1. 在調理盆裡放入鮮奶油、細砂2糖、香草精，用電動攪拌器打發到舉起攪拌棒時前端有小尖角。
2. 將打發鮮奶油裝入裝好花嘴3的擠花袋中。
步驟E.盛盤
1. 在盤子的中間稍微靠旁邊的4地方，疊上三片鬆餅。
2. 鬆餅旁邊先擺好柳橙，再擺上其他切好的水果和藍莓。最後在旁邊以螺旋狀擠一團高高的打發鮮奶油。
3. 在鬆餅整體薄薄撒上一層糖粉，看起來就很好吃。
4. 最後放蘭花和薄荷葉點綴，附上楓糖漿就完成了。
● 作者介紹：藤澤serika，擅長掌握潮流，做出在視覺上充滿現代感的甜點和家常料理，並活躍於各大雜誌、書籍、外燴活動中。以對初學者友善，第一次做也不會失敗的仔細食譜廣受好評。在台出版作品有《巴斯克乳酪蛋糕》。
【以上摘文選自《鬆餅研究室》、作者：藤澤serika、譯者：Moku 、圖文提供：台灣廣廈】
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