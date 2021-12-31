快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉怡蘭打造新經典年禮！茶、糖、金華火腿 PEKOE上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
私藏調配．早餐茶。圖／PEKOE提供
私藏調配．早餐茶。圖／PEKOE提供

年節將屆，經典年禮不外乾貨、年糖與茶葉，由飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種美味食品的PEKOE食品雜貨鋪，今年就以「重塑經典」為主題，選取各領域經典食飲像是早餐茶、午後茶、金華火腿、牛軋糖等，融入在地食材和元素，並且從形構與風味上重新詮釋、再創新貌，成為令人眼睛一亮的新經典。

其中，「PEKOE私藏調配茶」禮盒是葉怡蘭的親調獨家配方，選取台灣各地紅茶為基底，融合世界各茶區的優質茶調配而成。「早餐茶」口感扎實濃厚、香氣濃釅明亮，適合在早晨以手沖奶茶、鍋煮奶茶、奶泡茶等方式品嘗；「午後茶」則是少見橫跨紅茶、青茶等不同茶類的調配，口感圓潤飽滿。

新經典之二，是PEKOE向甜點大師Pierre Herme致敬的「玫瑰荔枝覆盆子牛軋糖」、「焦糖海鹽巧克力牛軋糖」。前者以Pierre Herme代表作「Ispahan」為創作靈感，嚴選PEKOE店內產自台灣中部的「糯米荔枝乾」，混合南投埔里有機的玫瑰花瓣、覆盆子製成，糖體甜度適中、不黏牙，帶點微酸與花香；後者則以嘉義梅山手工製作的「台灣本產蔗香紅糖」，以及手工採收的「法國Guerande鹽之花」，搭配富含紅色水果香氣和堅果韻味的黑巧克力，鹹味、奶香與巧克力滋味交融。

新經典三來自年節採買的頂級乾貨中，最廣為人知的「金華火腿」，以此創作出全新問世的「台灣黑豬金華火腿」。嚴選本土以胡蘿蔔飼養、肉品風味清甜且無腥羶味的優質黑豬，取肉質柔軟的後腿部位，並以產自比利時的海鹽製成。製作過程繁瑣須經道道工序，耗時一年熟成，是頂級正港台灣金華火腿，烹調前只需稍微沖洗就可入鍋烹調，輕鬆省力。

相關資訊可查PEKOE網站：www.PEKOE.com.tw；門市地址：台北市大安區敦化南路一段295巷7號；電話：02-2700-2602。

台灣黑豬金華火腿火骨部位。圖／PEKOE提供
台灣黑豬金華火腿火骨部位。圖／PEKOE提供
多種風味的牛軋糖。圖／PEKOE提供
多種風味的牛軋糖。圖／PEKOE提供

巧克力 早餐 奶茶

延伸閱讀

連晨翔鐵粉南北跑累喊辛苦 吳子霏身體不適缺席活動

王力宏鐵粉曬收藏品驚呆全網 連奶茶鋁箔包都有

海底撈「花椒奶茶雪糕」全家買得到！麻辣鍋尬奶茶，鮮奶油起司夾心鹹香好味

網酸「一起喝綠茶」暗諷綠茶錶　賴薇如親回：我都喝紅茶

相關新聞

繽紛小點心／滿滿鮮奶油草莓！放假來個華麗鬆餅派對

點燃鬆餅熱潮的元祖─夏威夷風鬆餅。搭配大把的打發鮮奶油和色彩繽紛的水果，視覺上同樣享受的健康鬆餅，在甜點中開創出了全新的...

葉怡蘭打造新經典年禮！茶、糖、金華火腿 PEKOE上市

年節將屆，經典年禮不外乾貨、年糖與茶葉，由飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種美味食品的PEKOE食品雜貨鋪，今年就以「...

遠傳friDay購物熱門年菜榜大公開！預購下殺3.3折起

距農曆春節僅剩一個月，在疫情蠢蠢欲動下，網購年菜在家享用成眾多家庭首選，遠傳friDay購物觀察今年3,000元左右價位...

「騰雲號」130年紀念！BALL Watch台灣限定版重返榮光

21世紀的現在，網路就像一列虛擬的交通工具，傳送了情感和資訊。而130年前的世界上，火車則是現實中的物理連結，讓分隔兩地...

搶企業伴手禮商機 法布甜攜林聰明等推限量聯名禮盒

在萬物一片漲聲中，蟬聯台中十大伴手禮的「法布甜」，今年春節推出十大禮盒，除了和林銀杏、林聰明、臻品植萃等限量聯名禮盒外，...

你買了沒？momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」

你知道2021年網購哪些商品最熱銷嗎？momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」，自站內數百萬件商品、千萬筆訂單中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。