葉怡蘭打造新經典年禮！茶、糖、金華火腿 PEKOE上市

年節將屆，經典年禮不外乾貨、年糖與茶葉，由飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種美味食品的PEKOE食品雜貨鋪，今年就以「重塑經典」為主題，選取各領域經典食飲像是早餐茶、午後茶、金華火腿、牛軋糖等，融入在地食材和元素，並且從形構與風味上重新詮釋、再創新貌，成為令人眼睛一亮的新經典。

其中，「PEKOE私藏調配茶」禮盒是葉怡蘭的親調獨家配方，選取台灣各地紅茶為基底，融合世界各茶區的優質茶調配而成。「早餐茶」口感扎實濃厚、香氣濃釅明亮，適合在早晨以手沖奶茶、鍋煮奶茶、奶泡茶等方式品嘗；「午後茶」則是少見橫跨紅茶、青茶等不同茶類的調配，口感圓潤飽滿。

新經典之二，是PEKOE向甜點大師Pierre Herme致敬的「玫瑰荔枝覆盆子牛軋糖」、「焦糖海鹽巧克力牛軋糖」。前者以Pierre Herme代表作「Ispahan」為創作靈感，嚴選PEKOE店內產自台灣中部的「糯米荔枝乾」，混合南投埔里有機的玫瑰花瓣、覆盆子製成，糖體甜度適中、不黏牙，帶點微酸與花香；後者則以嘉義梅山手工製作的「台灣本產蔗香紅糖」，以及手工採收的「法國Guerande鹽之花」，搭配富含紅色水果香氣和堅果韻味的黑巧克力，鹹味、奶香與巧克力滋味交融。

新經典三來自年節採買的頂級乾貨中，最廣為人知的「金華火腿」，以此創作出全新問世的「台灣黑豬金華火腿」。嚴選本土以胡蘿蔔飼養、肉品風味清甜且無腥羶味的優質黑豬，取肉質柔軟的後腿部位，並以產自比利時的海鹽製成。製作過程繁瑣須經道道工序，耗時一年熟成，是頂級正港台灣金華火腿，烹調前只需稍微沖洗就可入鍋烹調，輕鬆省力。