遠傳friDay購物熱門年菜榜大公開！預購下殺3.3折起

距農曆春節僅剩一個月，在疫情蠢蠢欲動下，網購年菜在家享用成眾多家庭首選，遠傳friDay購物觀察今年3,000元左右價位、高CP值全套年菜最受歡迎，「佛跳牆」仍是最熱銷單品。接下來進入預購高峰，遠傳friDay購物推精選年菜下殺3.3折起，消費滿額可抽iPhone 13，1月3日起加推年貨節促銷，消費滿168元可抽虎年開運金幣，消費滿3,000元還有機會抽中瑞穂天合國際觀光酒店一泊二食雙人住宿券。

遠傳friDay購物公布今年年菜預購前5強，銷售冠軍由「上海火腿蜜汁雙方組」奪下，不到一個月就賣破數百組；其次為「大嬸婆極品干貝佛跳牆買2送2組合」，促銷價3.3折，換算每包僅2百餘元，吸引許多消費者搶訂；遠傳friDay購物與佳佳獨家合作推出團圓年菜八菜組、十菜組，12月31日前預購加送橙汁肋排或無錫排骨，分別被預購破百套以上，分居熱銷榜3、4名；老協珍監製海味街烏參佛跳牆（1639g）2盒組使用上等烏參等豐富食材，每份不到600元，登上熱銷榜第5名。

根據遠傳friDay購物統計，今年銷售最佳為10道～12道菜、總價在2,000元至3,000元左右的年菜組，高CP值、全套菜色組合最受消費者青睞。也有部分消費者選擇單點精緻年菜單品，幫年夜飯加菜，其中「佛跳牆」最熱門，單入熱門價位在400元左右，像往年最熱銷的「築地一番鮮干貝風味佛跳牆」，單一產品在年節間銷售就可破百萬元以上，今年也推出2入活動價949元、第2組899元促銷。

遠傳friDay購物也限時推出多樣年貨促銷，像是「海之金鮮凍大白鯧2尾」原價2,699元、特價不到千元；「築地一番鮮特大級急凍智利帝王蟹」1隻特價2,000元有找；「愛上海鮮北海道嚴選鮮甜干貝5包組」特價921元。

過年不可或缺的烏魚子也有多樣組合，「Coastline厚切一口吃烏魚子（70g盒）」2盒下殺7折；「小川漁屋外銷日本頂級金鑽厚切烏魚子一口吃禮盒」原價1,200元、特價不到700元；「晶鱻烏金烏金干貝醬＋一口烏魚子禮盒」特價1,400元有找。

即日起至1月2日消費滿2,000元有機會抽中iPhone 13（共抽出2名）；1月3日起則推出年貨節加碼，消費滿168元可抽虎年開運金幣（2入組），消費滿3,000元登記可抽瑞穂天合國際觀光酒店一泊二食（雙人房） ，App首購滿888元還加贈100遠傳幣。