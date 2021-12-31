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「騰雲號」130年紀念！BALL Watch台灣限定版重返榮光
21世紀的現在，網路就像一列虛擬的交通工具，傳送了情感和資訊。而130年前的世界上，火車則是現實中的物理連結，讓分隔兩地的人事物得以串連。波爾表（BALL Watch）推出一款特別的雙重紀念表款，波爾與台灣騰雲號火車130周年紀念表，紀念品牌、也紀念台灣鐵道史上最重要的一次串連。
日前台鐵委由日本製造的EMU3000新城際列車甫正式營運，引起不少鐵道迷津津樂道，而130年前的1891年，同樣有一條重要的鐵路開通：「騰雲號」往返於基隆和當時還稱為大稻埕的台北的，為兩個城市串連起了物資與民生，加上這也是波爾表創立的相同年份，因而讓品牌值此推了這只具備雙重紀念意義的限量表款。
43毫米的精鋼表款，具備了波爾表特色：自體發光式汽燈，因而即便在夜間也能清楚辨讀時間。除了九點鐘方向的福爾摩沙寶島形狀，一旦在低光源時，面盤上更會顯示出黃、綠雙色，並以翠綠顯示出TAIWAN字樣。
表款所使用的自動上鍊機芯除了經過瑞士天文台認證，並具備耐震、高抗磁的特點，隨表款再附贈一件火車模型，呈現出1:80的比例，還原當時騰雲號穿越獅球嶺隧道南口時的情境，拱圈上並有當時台灣巡撫劉銘傳親題之匾額。表盒與手表底蓋都刻印有當時騰雲號的火車樣式，黑色或藍色面盤各限量130只，建議售價則為89,800元。
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