快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「騰雲號」130年紀念！BALL Watch台灣限定版重返榮光

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表盒與手表底蓋都刻印有當時騰雲號的火車樣式。圖 / 波爾表提供
表盒與手表底蓋都刻印有當時騰雲號的火車樣式。圖 / 波爾表提供

21世紀的現在，網路就像一列虛擬的交通工具，傳送了情感和資訊。而130年前的世界上，火車則是現實中的物理連結，讓分隔兩地的人事物得以串連。波爾表（BALL Watch）推出一款特別的雙重紀念表款，波爾與台灣騰雲號火車130周年紀念表，紀念品牌、也紀念台灣鐵道史上最重要的一次串連。

日前台鐵委由日本製造的EMU3000新城際列車甫正式營運，引起不少鐵道迷津津樂道，而130年前的1891年，同樣有一條重要的鐵路開通：「騰雲號」往返於基隆和當時還稱為大稻埕的台北的，為兩個城市串連起了物資與民生，加上這也是波爾表創立的相同年份，因而讓品牌值此推了這只具備雙重紀念意義的限量表款。

43毫米的精鋼表款，具備了波爾表特色：自體發光式汽燈，因而即便在夜間也能清楚辨讀時間。除了九點鐘方向的福爾摩沙寶島形狀，一旦在低光源時，面盤上更會顯示出黃、綠雙色，並以翠綠顯示出TAIWAN字樣。

表款所使用的自動上鍊機芯除了經過瑞士天文台認證，並具備耐震、高抗磁的特點，隨表款再附贈一件火車模型，呈現出1:80的比例，還原當時騰雲號穿越獅球嶺隧道南口時的情境，拱圈上並有當時台灣巡撫劉銘傳親題之匾額。表盒與手表底蓋都刻印有當時騰雲號的火車樣式，黑色或藍色面盤各限量130只，建議售價則為89,800元。

隨表款再附贈一件火車模型，呈現出1:80的比例，還原當時騰雲號穿越獅球嶺隧道南口時的情境。圖 / 波爾表提供
隨表款再附贈一件火車模型，呈現出1:80的比例，還原當時騰雲號穿越獅球嶺隧道南口時的情境。圖 / 波爾表提供
面盤上九點鐘方向印有台灣與TAIWAN字樣。圖 / 波爾表提供
面盤上九點鐘方向印有台灣與TAIWAN字樣。圖 / 波爾表提供
BALL Watch波爾與台灣騰雲號火車130周年紀念表，限量130只，89,800元。圖 / 波爾表提供
BALL Watch波爾與台灣騰雲號火車130周年紀念表，限量130只，89,800元。圖 / 波爾表提供
一旦在入夜、低光源時，還能欣賞雙色的自體發光氣燈。圖 / 波爾表提供
一旦在入夜、低光源時，還能欣賞雙色的自體發光氣燈。圖 / 波爾表提供

鐵道迷 品牌

延伸閱讀

開春大紅見喜！「勃根地」時計 0酒精、滿滿大人味

推完小米12還不夠 新款智慧手錶小米Watch S1也將亮相

百名花蓮鄉親搶搭台鐵新城際列車 騰雲座艙吸睛

跟著日本億萬富翁前澤友作上太空？手上腕表是這枚！

相關新聞

繽紛小點心／滿滿鮮奶油草莓！放假來個華麗鬆餅派對

點燃鬆餅熱潮的元祖─夏威夷風鬆餅。搭配大把的打發鮮奶油和色彩繽紛的水果，視覺上同樣享受的鬆餅，在甜點中開創出了全新的...

葉怡蘭打造新經典年禮！茶、糖、金華火腿 PEKOE上市

年節將屆，經典年禮不外乾貨、年糖與茶葉，由飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種美味食品的PEKOE食品雜貨鋪，今年就以「...

遠傳friDay購物熱門年菜榜大公開！預購下殺3.3折起

距農曆春節僅剩一個月，在疫情蠢蠢欲動下，網購年菜在家享用成眾多家庭首選，遠傳friDay購物觀察今年3,000元左右價位...

「騰雲號」130年紀念！BALL Watch台灣限定版重返榮光

21世紀的現在，網路就像一列虛擬的交通工具，傳送了情感和資訊。而130年前的世界上，火車則是現實中的物理連結，讓分隔兩地...

搶企業伴手禮商機 法布甜攜林聰明等推限量聯名禮盒

在萬物一片漲聲中，蟬聯台中十大伴手禮的「法布甜」，今年春節推出十大禮盒，除了和林銀杏、林聰明、臻品植萃等限量聯名禮盒外，...

你買了沒？momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」

你知道2021年網購哪些商品最熱銷嗎？momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」，自站內數百萬件商品、千萬筆訂單中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。