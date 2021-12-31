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你買了沒？momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」3C冠軍：iPhone 13系列。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」3C冠軍：iPhone 13系列。圖／momo購物網提供

你知道2021年網購哪些商品最熱銷嗎？momo購物網揭曉「2021年十大品類熱銷冠軍」，自站內數百萬件商品、千萬筆訂單中，綜合銷量與銷售額等排名，評選今年入圍的十大品類熱銷冠軍商品。因疫情加速驅動無接觸購物，網購成為高回購性日常備品的重要購買管道，包括尿布、日用清潔、臉部保養、保健食品等；今年熱門商品iPhone新機、KLIM克寧首款助眠商品晚安奶粉也展現高人氣；零接觸支付風潮則帶動票券買氣飆升，麥當勞餐券首度衝上榜。

●日用品冠軍：ARIEL洗衣膠囊

ARIEL洗衣膠囊挾升級配方、人氣口碑連續3年上榜，一顆解決抗菌、深層去漬、抗氧化抗臭等3大洗衣難題，累積狂銷近5,000萬顆。

●3C冠軍：iPhone 13系列

Apple屢登世界最有價值品牌之列，iPhone更是每推新機即掀起死忠粉絲的換機潮。今年人氣機種iPhone 13系列單月最高銷售2,000台。

●食品冠軍：KLIM克寧晚安奶粉

瞄準現代人普遍睡不好的困擾，KLIM克寧首次添加可幫助入睡的珍貴芝麻素精華，新推出的晚安奶粉成消費者選購寵兒，單日最高熱銷逾4,000罐。

●美妝保養冠軍：LANCÔME蘭蔻小黑瓶

熱銷精華液LANCÔME蘭蔻小黑瓶人氣高居不墜，加上口罩保養需求助攻，連續2年入榜，今年更繳出雙11單日狂銷近5,000瓶佳績。

●保健食品冠軍：大研生醫德國頂級魚油

疫情時代，預防保健成新全民運動，榮獲SNQ國家品質標章認證的大研生醫德國頂級魚油廣受消費者滿分推薦，雙11當日即狂銷近6,000瓶。

●母嬰用品冠軍：幫寶適一級幫紙尿褲

日本產院NO.1之選幫寶適一級幫紙尿褲，超吸收、超透氣等6大優點溫柔呵護寶寶肌膚，雙11期間每0.9秒賣出一箱。

●家居類冠軍：Tefal特福星鑽系列鍋具

疫情養成國人自煮風氣，momo購物網獨家款Tefal特福星鑽系列鍋具以專利Power Glide不沾塗層處理，居家自煮也能優雅輕鬆上菜。

●家電冠軍：Roborock石頭科技石頭掃地機器人

疫情時代下清潔需求攀升，Roborock石頭科技石頭掃地機器人深受消費者喜愛，還可透過App隨時掌握清潔狀況。

●休閒類冠軍：麥當勞餐券

麥當勞餐券在零接觸支付風潮中「疫」軍突起，消費者不僅看好全台兌換店點林立優勢，加上momo購物網不定時優惠活動催化，衝進熱銷商品榜。

●流行類冠軍：Timberland經典鞋款6吋防水靴

兼具防水、防滑及耐穿特性的Timberland經典鞋款6吋防水靴實穿性佳，獨特又不失古典的款式，亮眼的經典小麥黃更是人氣歷久不衰的關鍵。

momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」流行類冠軍：Timberland經典鞋款6吋防水靴。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」流行類冠軍：Timberland經典鞋款6吋防水靴。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」母嬰用品冠軍：幫寶適一級幫紙尿褲。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」母嬰用品冠軍：幫寶適一級幫紙尿褲。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」家電冠軍：Roborock石頭科技石頭掃地機器人。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」家電冠軍：Roborock石頭科技石頭掃地機器人。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」保健食品冠軍：大研生醫德國頂級魚油。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」保健食品冠軍：大研生醫德國頂級魚油。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」食品冠軍：KLIM克寧晚安奶粉。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」食品冠軍：KLIM克寧晚安奶粉。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」休閒類冠軍：麥當勞餐券。圖／momo購物網提供
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momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」日用品冠軍：ARIEL洗衣膠囊。圖／momo購物網提供
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momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」家居類冠軍：Tefal特福星鑽系列鍋具。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」家居類冠軍：Tefal特福星鑽系列鍋具。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」美妝保養冠軍：LANCÔME蘭蔻小黑瓶。圖／momo購物網提供
momo購物網「2021年十大品類熱銷冠軍」美妝保養冠軍：LANCÔME蘭蔻小黑瓶。圖／momo購物網提供

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