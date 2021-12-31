PChome 24h購物限時推「跨年爆殺挑戰最低價」

為了讓大家煥然一新迎接新年到來，PChome 24h購物即日起至1月3日限時推出「跨年爆殺挑戰最低價」，全站超過百件商品挑戰市場最低價，單品降價最多超過2萬元，並祭出生活日用全系列單筆結帳滿999元現折168元、食品類滿千折百，年末血拼折上加折，願望清單一次打包。

PChome 24h購物公布「跨年必敗TOP5」，依序為底片相機、電玩桌遊、美妝美髮、投影機、手帳桌曆，近一周（12月21日至12月27日）底片相機熱搜年成長突破2倍，顯見上半年受疫情影響社交活動遞減，消費者更加注重年末美好回憶的保存與記錄，促使拍立得、相印機竄出黑馬奪冠，意外打敗過往以電玩桌遊為節慶主要採購首選的趨勢，熱銷商品包括富士instax mini 9冰雪奇緣2即拍即看、配備自拍鏡與近拍鏡特價2,099元，Canon ZV美顏拍可印相機1月3日前狂殺3.4折破盤價1,990元。

此外，派對歡聚類商品熱搜量迅速升溫，PChome 24h購物即日起推出「派對桌遊全系列」下殺8.5折起；想要打造吸睛的派對妝容，可運用特殊色眼彩與造型整髮器，推薦ettusais艾杜紗絕不失手眼線膠筆、魔束捲翹睫毛膏可防水抗油，除了基本黑之外、還有粉、棕、橘等多款質感色，12月31日前任選兩入599元；沙龍級mod’s hair負離子溫控直髮夾，一次搞定直捲髮多種造型，超值價1,380元、加贈自黏魔術胸墊。。

近期討論度超高的影劇作品「華燈初上」第二季將開播，掀起跨年宅家追劇熱潮，帶動PChome 24h購物站上微型投影機、影音劇院等品項買氣直竄，熱銷價格帶約萬元上下，順勢推出「微型投影機專區」，像是Acer LED無線劇院行動投影機C250i免支架支援多角度投影，兼具行動電源與藍牙喇叭功能，12月31日前下殺5.1折、免萬元就能輕鬆帶回家；榮獲iF產品設計獎的ViewSonic無線智慧LED口袋投影機，USB隨插即用，特價7,990元；TATUNG大同75型4K智慧聯網液晶顯示器即日起至1月3日激降近9,000元，限時超低價23,999元。