快訊

退役少將于北辰「做自己正確的判斷」 臉書宣布退出國民黨

國內疫情史上境外最多例！ 激增41例、14人調查中

PChome 24h購物限時推「跨年爆殺挑戰最低價」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至1月3日限時推出「跨年爆殺挑戰最低價」，集結多品類消費滿額現買現折。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至1月3日限時推出「跨年爆殺挑戰最低價」，集結多品類消費滿額現買現折。圖／PChome 24h購物提供

為了讓大家煥然一新迎接新年到來，PChome 24h購物即日起至1月3日限時推出「跨年爆殺挑戰最低價」，全站超過百件商品挑戰市場最低價，單品降價最多超過2萬元，並祭出生活日用全系列單筆結帳滿999元現折168元、食品類滿千折百，年末血拼折上加折，願望清單一次打包。

PChome 24h購物公布「跨年必敗TOP5」，依序為底片相機、電玩桌遊、美妝美髮、投影機、手帳桌曆，近一周（12月21日至12月27日）底片相機熱搜年成長突破2倍，顯見上半年受疫情影響社交活動遞減，消費者更加注重年末美好回憶的保存與記錄，促使拍立得、相印機竄出黑馬奪冠，意外打敗過往以電玩桌遊為節慶主要採購首選的趨勢，熱銷商品包括富士instax mini 9冰雪奇緣2即拍即看、配備自拍鏡與近拍鏡特價2,099元，Canon ZV美顏拍可印相機1月3日前狂殺3.4折破盤價1,990元。

此外，派對歡聚類商品熱搜量迅速升溫，PChome 24h購物即日起推出「派對桌遊全系列」下殺8.5折起；想要打造吸睛的派對妝容，可運用特殊色眼彩與造型整髮器，推薦ettusais艾杜紗絕不失手眼線膠筆、魔束捲翹睫毛膏可防水抗油，除了基本黑之外、還有粉、棕、橘等多款質感色，12月31日前任選兩入599元；沙龍級mod’s hair負離子溫控直髮夾，一次搞定直捲髮多種造型，超值價1,380元、加贈自黏魔術胸墊。。

近期討論度超高的影劇作品「華燈初上」第二季將開播，掀起跨年宅家追劇熱潮，帶動PChome 24h購物站上微型投影機、影音劇院等品項買氣直竄，熱銷價格帶約萬元上下，順勢推出「微型投影機專區」，像是Acer LED無線劇院行動投影機C250i免支架支援多角度投影，兼具行動電源與藍牙喇叭功能，12月31日前下殺5.1折、免萬元就能輕鬆帶回家；榮獲iF產品設計獎的ViewSonic無線智慧LED口袋投影機，USB隨插即用，特價7,990元；TATUNG大同75型4K智慧聯網液晶顯示器即日起至1月3日激降近9,000元，限時超低價23,999元。

隨著新的一年到來，PChome 24h購物站上熱門卡通款桌曆近一周銷量較上月增加1.5倍，手帳類以日本品牌買氣爆棚，人氣商品推薦日本AIUEO 2022 Sunny Schedule Book、三麗鷗2022年桌曆皆祭出特惠價。

TATUNG大同75型4K智慧聯網液晶顯示器，PChome 24h購物即日起至1月3日激降近9,000元，限時超低價23,999元。圖／PChome 24h購物提供
TATUNG大同75型4K智慧聯網液晶顯示器，PChome 24h購物即日起至1月3日激降近9,000元，限時超低價23,999元。圖／PChome 24h購物提供
Acer LED無線劇院行動投影機C250i，PChome 24h購物12月31日下殺5.1折超值價9,999元。圖／PChome 24h購物提供
Acer LED無線劇院行動投影機C250i，PChome 24h購物12月31日下殺5.1折超值價9,999元。圖／PChome 24h購物提供
富士instax mini 9冰雪奇緣2，PChome 24h購物即日起至1月30日特價2,099元。圖／PChome 24h購物提供
富士instax mini 9冰雪奇緣2，PChome 24h購物即日起至1月30日特價2,099元。圖／PChome 24h購物提供
日本AIUEO 2022手帳Sunny Schedule Book，PChome 24h購物12月31日特價918元。圖／PChome 24h購物提供
日本AIUEO 2022手帳Sunny Schedule Book，PChome 24h購物12月31日特價918元。圖／PChome 24h購物提供
mod’s hair 25mm負離子溫控直髮夾MHS-2548-K-TW，PChome 24h購物即日起至1月7日特價1,380元、下單加贈自黏魔術胸墊。圖／PChome 24h購物提供
mod’s hair 25mm負離子溫控直髮夾MHS-2548-K-TW，PChome 24h購物即日起至1月7日特價1,380元、下單加贈自黏魔術胸墊。圖／PChome 24h購物提供
ViewSonic無線智慧LED口袋投影機M1 mini Plus，PChome 24h購物12月31日特價7,990元。圖／PChome 24h購物提供
ViewSonic無線智慧LED口袋投影機M1 mini Plus，PChome 24h購物12月31日特價7,990元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「跨年必敗TOP5」，聚會跑趴帶動底片相機熱搜突破2倍、派對桌遊、特殊色眼妝、整髮器關注度激增。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物公布「跨年必敗TOP5」，聚會跑趴帶動底片相機熱搜突破2倍、派對桌遊、特殊色眼妝、整髮器關注度激增。圖／PChome 24h購物提供
三麗鷗2022年桌曆B6（雙星仙子），PChome 24h購物即日起至1月31日特價89元。圖／PChome 24h購物提供
三麗鷗2022年桌曆B6（雙星仙子），PChome 24h購物即日起至1月31日特價89元。圖／PChome 24h購物提供
Canon ZV美顏拍可印相機，PChome 24h購物即日起至1月3日狂殺3.4折，破盤價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
Canon ZV美顏拍可印相機，PChome 24h購物即日起至1月3日狂殺3.4折，破盤價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「跨年必敗清單」祭促惠，派對狂歡必備Canon相印機狂殺3.4折、派對桌遊全系列8.5折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「跨年必敗清單」祭促惠，派對狂歡必備Canon相印機狂殺3.4折、派對桌遊全系列8.5折起。圖／PChome 24h購物提供

PChome 桌遊

延伸閱讀

冬至宅家吃！PChome 24h購物排隊名店火鍋湯品暢銷推薦

海軍司令部新年度形象桌曆 披露雄二野戰發射高畫質影像

聖誕送禮不踩雷！PChome 24h購物、momo購物網推薦清單

PChome 24h購物獨家預購OSIM電競天王椅S漫威限定款

相關新聞

PChome 24h購物限時推「跨年爆殺挑戰最低價」

為了讓大家煥然一新迎接新年到來，PChome 24h購物即日起至1月3日限時推出「跨年爆殺挑戰最低價」，全站超過百件商品...

小確幸！微縮人生特展票根 多那之咖啡買一送一

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」繼2021年在台北展出後，暌違一年後，台灣最終站在高雄，2022年1月13日至4月10...

佛跳牆、烤鴨通通有！11間「入選500盤的外帶年菜」

農曆新年即將到來，許多家庭也已經陸續在準備團圓年菜。日前公佈、由《500輯》集結50名評審的美食評鑑「500盤」名單中，...

DoMo搶攻日本露營車租賃市場 明年返台設據點

放眼未來後疫情時代，看好露營車市場熱潮方興未艾DoMo集團說，將發展全新項目介入日本露營車租賃市場，目前已投資1億日幣添...

臺虎9.99黑標「悍馬丁尼」嚴選精品咖啡豆 果香迷人

臺虎精釀旗下9.99「黑標」系列再推新品「悍馬丁尼」，品牌與台南一街咖啡（St. 1 Cafe）合作，選用精選肯亞咖啡豆，為酒款帶出鮮明咖啡香氣，甚至打造一首鮮明非洲原始風格的電子單曲Nataka Kulewa，讓人好喝也好聽。

「小王子的藝想世界」緊急通知延展！今日別撲空

原定今日開幕的《小王子的藝想世界：75周年特展》，一早主辦方發出緊急通知，表示「經過連夜測試，展覽系統持續出現異常，為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。