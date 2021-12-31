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小確幸！微縮人生特展票根 多那之咖啡買一送一

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場即將在2022年1月13日登場，與多那之連鎖咖啡推合作優惠，憑紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一。圖／聯合數位文創提供
「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場即將在2022年1月13日登場，與多那之連鎖咖啡推合作優惠，憑紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一。圖／聯合數位文創提供

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」繼2021年在台北展出後，暌違一年後，台灣最終站在高雄，2022年1月13日至4月10日在國立科學工藝博物館第四特展廳展出，集結台日微型大師最強組合，包含日本電視冠軍微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選60餘件匠心入魂之作，更獨家展出鄭鴻展2件新作「流光似水」、「疫情指灰中心」，令微縮迷、模型控相當期待。

主辦單位聯合數位文創表示，此檔展覽與多那之連鎖咖啡推出合作優惠，憑展覽紙本票根在2022年1月至4月期間，可至全台多那之咖啡享飲品買一送一，一張限抵用一杯，限同品項、冰熱、大小。憑多那之咖啡2022年1月至4月不限金額發票正本，展覽現場票亭即可以320元優惠價，購買原價350元門票。

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」台灣最終站即將登場，高雄場一度因疫情延期，手邊有高雄場舊展期票券者，可在新展期間前來參觀，展覽全面做好防疫措施，工作人員皆已施打兩劑疫苗，場內定時清潔消毒，民眾可安心看展。2022年1月12日前預售票250元、四人票920元，購票請上udn售票網：https://reurl.cc/9ZQ4Yn。

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場展覽日期是2022年1月13日至4月10日，上午9點至下午5點，下午4點30分停止售票入場。展覽地點在國立科學工藝博物館第四特展廳。官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/DioramaExhibitionKH/。粉絲專頁：https://www.facebook.com/DioramaExhibition

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場即將在2022年1月13日登場，與多那之連鎖咖啡推合作優惠，憑紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一。圖／聯合數位文創提供
「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場即將在2022年1月13日登場，與多那之連鎖咖啡推合作優惠，憑紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一。圖／聯合數位文創提供
「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場即將在2022年1月13日登場，與多那之連鎖咖啡推合作優惠，憑紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一。圖／聯合數位文創提供
「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場即將在2022年1月13日登場，與多那之連鎖咖啡推合作優惠，憑紙本票根可至全台多那之咖啡享飲品買一送一。圖／聯合數位文創提供

咖啡 疫情

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