佛跳牆、烤鴨通通有！11間「入選500盤的外帶年菜」

農曆新年即將到來，許多家庭也已經陸續在準備團圓年菜。日前公佈、由《500輯》集結50名評審的美食評鑑「500盤」名單中，也有多間入選餐廳針對春節提供有外帶年菜組合，可為民眾帶來快速上桌的美味。除了此次所介紹的11間餐廳外，其他還有多間獲得500盤的餐廳亦提供有外帶年菜，民眾可多加選擇。（部份商品為限量供應，實際供應狀況以各店為主）

【台北晶華酒店 晶華軒】

晶華軒「米其林粵式團圓宴」，以6道式「粵式小品集」打頭陣，包括招牌蜜汁叉燒、蔥香澳洲帶子、紅油千層峰等菜色，主菜有「港式古法蒸鯧魚」與「上湯焗龍蝦」，湯品則是「蟲草花鮑魚燉全雞」，最後再以「燕窩薑汁蛋白塔」劃下香甜句點，適合6人分享，每套12,800元。

【北投大地酒店 奇岩一號】

奇岩一號於今年年菜中特別安排「500盤專案」，提供獲得評審青睞的「麻油雞酒飯」、「天府冒鴨鍋」、「剁椒鰱魚頭」等3道得獎料理，1月10日前一次預購3道料理者，可加贈價值1,200元的紅酒1瓶。

【金蓬萊遵古台菜】

金蓬萊今年以土魠魚米粉鍋、蓬萊排骨酥、金蓬萊佛跳牆、富貴蹄膀等招牌應景料理，推出有8道式的團圓套餐，另外還有肚包雞鍋、特製祕滷鮑魚等等單品選項，均是一套難求的人氣料理。

【欣葉台菜】

共計獲得5盤肯定的欣葉台菜，今年推出集結多種山珍海味的「極品佛跳牆」、「瑤柱五味砂鍋」與「品鍋」等多款團圓鍋物，還有匯聚7道主題菜色的「七滿福年菜」，每套8,188元。並且新推出「三牲祈福禮」，包括有鹽水雞、全鱸魚與滷五花肉，每套2,380元。

【漢來名人坊】

名人坊今年以香港代表性的年菜，推出「名人坊富貴盆菜」，集結瑤柱、海參、鮑魚、花膠、烤鴨等山珍海味層層堆疊，盡顯豪華，6人份15,000元、10人份25,000元。同時還有南非鮑魚扣鵝掌花菇、椒鹽大白鯧、油浸筍殼魚、脆皮炸子雞等7種單點年菜，每份680～3,680元。

【台北君悅】

今年集結土雞、水鴨、九頭鮑、干貝、花膠、蹄筋、東北天白菇等食材，打造出豪華版的佛跳牆「九頭鮑甕裡禪」，品嚐得到濃郁溫潤的湯頭滋味，每份5,680元。「胡椒豬肚銀杏煲」則是選用放山烏骨雞，配上花膠、豬肚、排骨、干貝等多種食材悉心慢燉而成，每份3,680元。

【望月樓】

本次全新推出「金銀財寶富貴鴨」，將三頭花膠、六頭鮑、厚片婆參等珍稀食材調味後填入去骨櫻桃鴨肚後再以繁複手續調理，6人份19,999元。至於「九如金湯佛跳牆」則是集結三頭花膠、刺參、活鮑等食材慢燉而成，6人份19,999元，另還有團圓套餐、鮮鮑佛跳牆可供選擇。

【台北寒舍艾美 寒舍食譜】

春節主打粵式「八珍海皇盆菜」，選用鮑魚、花膠、婆參、明蝦等食材集結成鍋，享受多種滋味，6人份9,999元。另外還有包含「翡翠稻草西施牛」、「蠔汁糯米炒膏蟹」及「鮑參肚雲吞佛跳牆」等多道外帶年菜，每道2,500～7,800元。

【台北喜來登 請客樓】

今年推出「一品佛跳牆」，吃得到鮑魚、遼參、干貝、栗子等食材，每盅15,800元。另有以老母雞、金華火腿燉煮8小時高湯為底，搭配鮑魚的「鮑魚一品雞湯」，每份7,800元，還有古早味的「花膠白鯧米粉湯」、適合飯後品嚐的「藜麥紅豆鬆糕」，各有不同特色。

【美福大飯店 潮粵坊】

招牌的「鮑魚花膠年嘴雞鍋」，以慢燉雞高湯配上土雞、花膠、鮑魚、豬腳等食材，有著豐富膠質與鮮香滋味，每份5800元起；「港式豪華佛跳牆」匯聚鮑魚、干貝、黑玉參等食材，每套13,800元起。另外還有鮑魚滷豬腳、乾坤布袋雞、百花刺參、干貝臘味蘿蔔糕等品項，售價680～4,800元。

【華泰王子 九華樓】