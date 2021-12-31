DoMo搶攻日本露營車租賃市場 明年返台設據點

放眼未來後疫情時代，看好露營車市場熱潮方興未艾DoMo集團說，將發展全新項目介入日本露營車租賃市場，目前已投資1億日幣添購全新露營車，預計明年暑假於北海道開設據點投入營運，明年也將在台北設立據點。

DoMo說，初期投入10台露營車開始營運，期望在2023年能突破50台露營車規模並於沖繩設立據點，選用車輛為INDY727掀頂室露營車，可以容納四人住宿，適合親子小家庭，深度旅行者與情侶，藉由露營車自駕遊來體驗不一樣的北海道之旅。

DoMo集團執行長李奇嶽表示未來除了日本露營車市場外，也要回台發展，將DOMOCAFE品牌帶回台灣，預計2022年在台北設立據點。

台灣創新、分享與阿波羅等三家旅行社與豐利投資公司集資成立「摩境網路科技股份有限公司」，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管理行銷市場，同時並創DoMo品牌在日本投資經營東京的民宿，2017年在交通部觀光局的輔導與協助下成功爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅遊集團。

李奇嶽說，受新冠肺炎影響營運由經營短租轉型作長租市場相當辛苦，在經過一年的調整平均住房率回到七成，並於2021年年初向櫃買中心提出創櫃申請，經過一年的努力業已通過安侯建業會計師輔導，可望於明年上半年取得股票代號登錄創櫃。

李奇嶽說，這是第一家以海外連鎖民宿經營項目申請創櫃板，表示台灣開放民宿經營20年來業者的成長與努力獲的良好成果，也是為了開始募資幫助未來集團發展項目多元發展，介入露營車租賃市場，經營連鎖餐飲事業，以擴大營收，期望疫情後能順利興櫃。更希望疫情過後能順利邁向上市櫃。

李奇嶽還說，DoMo亦成為第一個台灣企業以集團化、連鎖化，在發展海外連鎖旅宿的台商品牌。因此其營運模式與績效，也將受到觀光旅遊業界高度關注。摩境網科DoMo成立六年期間成功在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、西新宿、東新宿，以及百人町開枝散業，開設連鎖的旅館與民泊館。