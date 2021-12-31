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臺虎9.99黑標「悍馬丁尼」嚴選精品咖啡豆 果香迷人

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
臺虎精釀9.99黑標推出新品「悍馬丁尼（Strong Original Espresso Martini ）」，嚴選肯亞咖啡豆入酒，咖啡香氣迷人。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀9.99黑標推出新品「悍馬丁尼（Strong Original Espresso Martini ）」，嚴選肯亞咖啡豆入酒，咖啡香氣迷人。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

臺虎精釀旗下9.99「黑標」系列再推新品「悍馬丁尼」，品牌與台南一街咖啡（St. 1 Cafe）合作，選用精選肯亞咖啡豆，為酒款帶出鮮明咖啡香氣，甚至打造一首鮮明非洲原始風格的電子單曲Nataka Kulewa，讓人好喝也好聽。

臺虎9.99黑標系列去年在年底時壓軸推出「強島冰啤（Strong Island Iced Beer）」，今年的「悍馬丁尼（Strong Original Espresso Martini ）」同樣選在年節時壓軸登場。延續9.99系列相對高酒精濃度、但風味更纖細的「黑標」，本次因使用肯亞單一產區咖啡豆，讓酒款帶有莓果、柑橘、香料及餅乾般的烘培香氣，中段則轉為木質氣息，最後並以微澀的「大人味」口感收尾。臺虎精釀並與四四拍電子音樂唱片行合作，為酒款推出一首約五分鐘長度的單曲Nataka Kulewa，單曲中並夾雜了鼓聲、電子節奏、猿猴與鳥鳴，散發非洲草原的野性和危險氣息。

哪裡聽？一旦掃描瓶身側面的QR Code，即可享有原創曲Nataka Kulewa無限次收聽的免費服務，同時臺虎精釀並打造專屬MV，包含一街咖啡負責人Stone、臺虎精釀員工皆入鏡演出，在音樂伴奏中帶人直擊一款「悍馬丁尼」誕生的過程，並已在臺虎精釀官方Youtube公開播出。同時「悍馬丁尼」也已在全台7-11、Jasons、微風超市、CITY SUPER、誠品上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

悍馬丁尼帶有莓果、柑橘、香料及餅乾般的烘培香氣，中段則轉為木質氣息，最後並以微澀的「大人味」口感收尾。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
悍馬丁尼帶有莓果、柑橘、香料及餅乾般的烘培香氣，中段則轉為木質氣息，最後並以微澀的「大人味」口感收尾。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀並與四四拍電子音樂唱片行合作，為酒款推出一首約五分鐘長度的單曲Nataka Kulewa，可於瓶身側面QR Code掃瞄聆聽。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀並與四四拍電子音樂唱片行合作，為酒款推出一首約五分鐘長度的單曲Nataka Kulewa，可於瓶身側面QR Code掃瞄聆聽。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

咖啡 非洲 酒駕

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