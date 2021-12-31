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「小王子的藝想世界」緊急通知延展！今日別撲空

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
小王子75周年全球通用標誌。圖／小王子的藝想世界提供
小王子75周年全球通用標誌。圖／小王子的藝想世界提供

原定今日開幕的《小王子的藝想世界：75周年特展》，一早主辦方發出緊急通知，表示「經過連夜測試，展覽系統持續出現異常，為了保障觀眾看展品質，主辦方決定延期特展」，重新開展的時間尚未確定，但有相關補償方案。網路上不少已預約看展的民眾暴怒，認為已購票並請假，卻未接到任何通知，質疑「主辦方誠意不足」。

針對展期延後，主辦單位聲明指出，「感到非常遺憾並鄭重向觀眾致歉。」「策展團隊經過十個多月的努力，從授權、企劃、設計、工程、聲音音樂製作在每一個製作過程中傾盡全力，爲了就是帶給所有熱愛小王子的朋友們最好的觀展品質，因此發現展場中還有未臻完美之處，展方將盡最大的努力盡速修正完畢，要以最好狀態呈現小王子，以不負大家的期待。」

主辦方表示，目前系統更新廠商評估過後，展覽預計最快將於1/17~1/24間重新開啟，確切日期將會儘速提早公告。並以限定禮物補償已購票預約的觀眾、且保障後續展期間的優先參觀權利。至於詳細退票流程以及補償方案領取方式，將會於2022/1/5公告。

主辦方指出，預計提供所有已完成12/31~1/24間優先預約觀眾的補償方式如下（擇一方案進行補償，將會主動聯繫通知），方案一：提供觀展貴賓門票一張（不限票種），展期間皆可使用；補償方案二：限定禮品一份（三擇一/兌完為止，包括限定星球肥皂一款/ 旅行紅茶一組/腳踏墊一款）。

被稱為「冬季奇幻療癒系展覽首選」的「小王子的藝想世界 75周年特展」，從法國經典暢銷書《小王子》文本汲取靈感，並由台灣團隊原創忠實呈現「小王子的藝想世界」5大故事軸線，結合奇幻氛圍的12個劇場式展間與沈浸式互動投影，四位藝術家創作及重量級故事人黃子佼、林依晨獻聲引導，讓民眾跟著小王子一起探索內心的尋找之旅。

這也是睽違7年的展出，小王子75周年特展將完整重現小王子與安東尼、狐狸與玫瑰的經典對話場景，也透過藝術家們的視野重新詮釋六顆行星主角的心境，並規劃5大故事軸線展區、12個故事房間，融合經典、藝術與互動設計的劇場式展間。還未開展前就吸引不少民眾爭相購票，關注度極高。

小王子75周年經典語錄。圖／小王子的藝想世界提供
小王子75周年經典語錄。圖／小王子的藝想世界提供

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