跨年必追！漫威宇宙系列進度一次補齊 《華燈初上》、《寧靜海》拼懸疑

迎接跨年連假，除了擠進各大跨年晚會現場人擠人之外，你還可以選擇在自家沙發當個追劇馬鈴薯。而在今年底Disney+加入影音串流戰局之後，想追的劇與電影清單瞬間大增，觀眾們更是要把握假期狂趕進度。

本週Disney+片單更新包含各種多元娛樂內容，星戰影迷必追的《波巴費特之書》終於上線，時間軸及劇情發展與《曼達洛人》第2季緊密相連，帶領觀眾正式展開傳奇賞金獵人的探險之旅。口碑熱推、討論度居高不下的漫威英雄片《鷹眼》精彩結局剛在耶誕節上線，喜歡一次看完整季的觀眾，也可趁跨年連假一口氣追完。而近期因為電影《蜘蛛人：無家日》上映，也帶動一波複習漫威宇宙系列電影的熱潮。Disney+也預告，下一波在農曆新年前，漫威也將推出刺激新作《殺手猴》，以及廣受粉絲喜愛的故事續集《冰原歷險記：巴克大冒險》。

在Netflix平台上話題討論度持續不退的《華燈初上》，第2部共9集也剛熱騰騰上線，更多角色登場，關於熱門酒店小姐與尋芳客之間錯綜複雜的懸疑故事也吸引人持續跟著看下去，希望能一解謎團。而上線不到1週、目前持續霸佔台灣排行榜首的《寧靜海》，演員陣容超華麗，裴斗娜、孔劉、李准、金先英等演員飾演的角色劇裡劇外都激盪出許多火花，而這部獨具韓國特色的科幻驚悚影集，也為觀眾帶來許多燒腦討論話題。