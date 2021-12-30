32年歷史台北西華飯店2/15說再見！將改建豪宅

台北西華飯店剛剛發出一紙聲明，表示將於2022年2月15日劃上休止符，回顧32年美好時光「點滴銘記心頭」。據了解，西華飯店已通過飯店危老案，未來計畫改建為豪宅，「西華」品牌可能也將隨改建走入歷史。

西華飯店成立於1990年，當時以「提供如同家人般的親切服務」、「體驗回家的感覺」聞名，細膩的服務獲得國內外政商名流青睞，也是不少人造訪台北指定入住的飯店，包括柴契爾夫人、老布希總統夫婦、李安、郭富城、周潤發等政要影視名人都指名入住。

立足市場超過30年，與君悅 、晶華「同齡」的台北西華飯店，曾在去年疫情期啟動改裝工 程，斥資超過6千萬進行客房改裝，當時是台北首家在疫情期間改裝的五星級飯店；也曾在疫情期間推出多樣創新方案，強打外帶、買房送餐，戮力求生。

疫情延續兩年，至今海外旅客進不來，都會飯店確實經營得辛苦，也因此，台北市透過危老和都更改建的建物越來越多，包含國賓、華國、六福客棧、台北馥敦飯店等，都是看中飯店地理位置佳，以及高額容積獎勵。

西華集團「起家厝」台北西華飯店，已取得40％容積獎勵，順利達到危老容獎天花板上限。據了解，雖然剛砸重金翻修，但疫情看不到盡頭，都會五星飯店大受衝擊，因此決定趁疫情期間申請危老重建；據知情人士透露，未來有很大的機率不會再蓋飯店，目前研擬直接蓋住宅大樓，只保留起家厝原有的餐廳。