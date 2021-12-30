南台灣首家WATcocktail雞尾酒便利店 落腳屏東H會館

屏東H會館獨家與亞洲最潮雞尾酒品牌WAT cocktail合作，成為南台灣首家WAT雞尾酒便利店，要讓旅客到熱情的南國度假，欣賞美景也可以同時享受暢飲的微醺時光，飯店主廚也針對雞尾酒打造了一系列餐酒菜單，提供旅客入住多了午餐及消夜時段新選擇。

屏東H會館副理傅詠蓁表示，H會館矗立屏鵝公路旁，倚山面海，以無邊際泳池聞名，是網美於墾丁最愛地標飯店之一， 這次WAT雞尾酒便利店選在2F原點餐廳，是有別於台北、台中便利店，首次與飯店合作的特別風格，清新的綠植搭配無敵海景，要打造愜意慵懶的度假感，搭配H會館知名蕨美牆，放上全新品牌LOGO要給網美們最時髦的拍照打卡點，要在各大社群平台再度掀起一波拍照打卡潮。