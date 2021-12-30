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艾蜜莉在巴黎第二季 「愛在巴黎」主題藏在珠寶細節裡

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts珠寶。圖／摘自網路
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts珠寶。圖／摘自網路

莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的Netflix人氣影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris ）第二季於12月22日上線後，網路評價相當兩極，不過收視率卻在全球各地Netflix排行榜上都是前三名，人氣超高。而比起第一季許多精品的穿搭更加鮮明容易變意識，成為艾蜜莉愛情難題之外最大的看頭。鮮豔浮誇的配色和印花除了出現在服裝上，在珠寶的搭配上不遑多讓。

或許這次的劇情主軸環繞艾蜜莉的愛情難題和綠茶危機，艾蜜莉在劇中穿搭的珠寶都以愛心造型為主。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）這次恰好是艾蜜莉的公司Savoir的客戶，辦活動的主角就是蕭邦最富盛名的滑動鑽石系列Happy Diamonds、Happy Hearts、Happy Sport腕表。其中Happy Hearts的紅色愛心珠寶更數度出現在艾蜜莉的手上，將這一季的主題提點地更明確不過。

塞納河畔浪漫出航時，艾蜜莉還配戴了法國頂級珠寶品牌FRED的Pretty Woman高級珠寶系列的紅碧璽鑽石白金項鍊來搭配愛心印花洋裝。對有色寶石情有獨鍾的FRED，透過心型切割的紅碧璽來展現「心心相印」的設計，碧璽隨著光線的改變而閃爍出變幻的色澤，展現不同形式的愛。

FRED Pretty Woman高級珠寶系列紅碧璽鑽石白金項鍊，約356萬元。圖／FRED提供
FRED Pretty Woman高級珠寶系列紅碧璽鑽石白金項鍊，約356萬元。圖／FRED提供
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。圖／蕭邦提供
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中的客戶就是蕭邦，她並為品牌推出的Happy Hearts新品辦活動。圖／摘自網路
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中的客戶就是蕭邦，她並為品牌推出的Happy Hearts新品辦活動。圖／摘自網路
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴FRED Pretty Woman系列高級珠寶項鍊。圖／摘自網路
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴FRED Pretty Woman系列高級珠寶項鍊。圖／摘自網路
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。圖／蕭邦提供
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。圖／蕭邦提供
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴FRED Pretty Woman系列高級珠寶項鍊。圖／摘自網路
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴FRED Pretty Woman系列高級珠寶項鍊。圖／摘自網路

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