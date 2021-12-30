艾蜜莉在巴黎第二季 「愛在巴黎」主題藏在珠寶細節裡

莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的Netflix人氣影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris ）第二季於12月22日上線後，網路評價相當兩極，不過收視率卻在全球各地Netflix排行榜上都是前三名，人氣超高。而比起第一季許多精品的穿搭更加鮮明容易變意識，成為艾蜜莉愛情難題之外最大的看頭。鮮豔浮誇的配色和印花除了出現在服裝上，在珠寶的搭配上不遑多讓。

或許這次的劇情主軸環繞艾蜜莉的愛情難題和綠茶危機，艾蜜莉在劇中穿搭的珠寶都以愛心造型為主。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）這次恰好是艾蜜莉的公司Savoir的客戶，辦活動的主角就是蕭邦最富盛名的滑動鑽石系列Happy Diamonds、Happy Hearts、Happy Sport腕表。其中Happy Hearts的紅色愛心珠寶更數度出現在艾蜜莉的手上，將這一季的主題提點地更明確不過。