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日系女孩手刀搶！百貨元旦限量福袋1折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
統一時代百貨台北店元旦當天推出破百組限量日系福袋。圖／統一時代百貨提供
統一時代百貨台北店元旦當天推出破百組限量日系福袋。圖／統一時代百貨提供

日本百貨一向有在元旦新年推出品牌福袋的傳統，國內百貨包括遠東SOGO百貨台北店、台北統一時代百貨也應景在元旦推出日系福袋，讓喜愛日系風格的女子用福袋價入手新年新行頭。

遠東SOGO台北店在元旦當天推出多款元旦福袋，像是忠孝館日系女裝系列福袋下殺1.8折起，品牌包括earth music&ecology、SNIDEL、FRAY I.D、LILY BROWN等，像是earth music&ecology福袋內含外套、上衣共計3件價值6,000元、福袋價1,090元，限量5袋；POUDOUDOU福袋內含前後穿針織外套、百褶領上衣、小鳥口袋長褲，共計3件，原價7,870元、福袋價4,550元，限量5組。復興館的咖樂迪咖啡農場，則推出限量快樂假期咖啡豆福袋，價值1,000元，享樂價499元，數量有限售完為止，元旦逛街不妨從愛牌福袋下手，試試新年驚喜。

統一時代百貨台北店集結館內品牌，推出破百組限量日系福袋於元旦當日限定發售，福袋商品最高享有1折優惠，像是價值2萬多元的TOKYO PLAZA福袋，內含上衣+洋裝，福袋價以2千多元價格即可帶走；LIP SERVICE價值1萬5千元的大衣＋洋裝，福袋價2,022元，另有as know as福袋3折起、POU DOU DOU福袋4折起等等，超划算的限量福袋價，每年都是不少喜愛日系服飾消費者鎖定入手的目標。

另外，統一時代百貨台北店即日起至1月2日也推出全館指定滿3,000送300，持icashPay/icash2.0/OPEN錢包支付滿6,000加送300，icashPay綁定統一時代聯名卡滿6,000再送100等優惠。

SOGO忠孝館推出日系女裝福袋，折扣1.8折起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館推出日系女裝福袋，折扣1.8折起。圖／SOGO提供
SOGO復興館「咖樂迪咖啡農場」，推出限量快樂假期咖啡豆福袋，價值1,000元，享樂價499元，數量有限售完為止。圖／SOGO提供
SOGO復興館「咖樂迪咖啡農場」，推出限量快樂假期咖啡豆福袋，價值1,000元，享樂價499元，數量有限售完為止。圖／SOGO提供

福袋 統一時代百貨 元旦

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