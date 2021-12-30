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只有1天！美廉社限時滿399元再9.5折 衛生紙1串99元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Pringles品客洋芋片大罐裝165g，限時特價2罐只要99元。圖／美廉社提供
Pringles品客洋芋片大罐裝165g，限時特價2罐只要99元。圖／美廉社提供

今年跨年遇上補假，許多民眾都已準備好要狂歡，12月31日除了跨年活動，許多通路也推出優惠，想搶便宜可得好好把握假期，買好買滿好過年。

三商家購（美廉社）推出的自有衛生紙品牌「Simple Life超柔抽取加量版（100抽 × 12包），1串優惠價只要99元，自推出以來受到許多消費者歡迎，為了滿足近期湧現的民生物資搶購熱潮，美廉社於跨年連假期間緊急加碼5萬包穩定門市貨源。另外，美廉社也趕在2021年的最後1天祭出限時1天的超狂優惠，結帳金額滿399元即再打9.5折，不管是購買跨年趴食材還是日常消耗品補貨，可得把握難得折扣時機。

另外，跨年連假3天期間，美廉社更推出「部長不漲，巷口抗漲」專區，獨家推出更大包裝的「比利時Pringles品客洋芋片大罐裝165g」，原價1罐109元，現在2罐只要99元；在家跨年不可少的還有「德國柏格金牌啤酒500ml」3罐99元、英國格蘭寇特蘇格蘭威士忌700ml每瓶原價420元，優惠價只要199元，快把握連假優惠採購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美廉社獨賣Simple Life超柔抽取加量版（100抽 × 12包），1串優惠價只要99元，跨年加量備貨5萬包。圖／美廉社提供
美廉社獨賣Simple Life超柔抽取加量版（100抽 × 12包），1串優惠價只要99元，跨年加量備貨5萬包。圖／美廉社提供

跨年 美廉社 連假

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